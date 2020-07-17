FATİH DOĞAN

Karius'tan sonra Ruiz de sözleşmesini feshetti. Bu durum takımı nasıl etkiler?

AHMET Nur Çebi yönetimi, pandemi belirsizliğinde UEFA ve TFF'nin tavsiyelerini dikkate alarak indirim talebinde bulunmuştu. Yaşanan süreçte Karius ve Ruiz gitmekten yana tavır koydular. Ortada sadece Beşiktaş'ın güç kaybı yok, aynı zamanda 2.5 milyon Euro'luk bonservis kaybı var. Pandemi yaşanmasa ve UEFA'nın tavrı olmasa ihtar gelmişken ödemeyi yapmadıkları için Beşiktaş yönetimini beceriksizlikle suçlardım. Bir salgın söz konusu olduğundan UEFA'nın bu tür meselelerde doğru, hakkaniyetli tavır alması ve kulüpleri mağdur etmemesi lazım.



Beşiktaş kampanyadan şu ana kadar umduğunu bulamadı. Düşünceniz nedir?

TÜRK futbol ekonomisinin durumu ortada. Bunun üstüne pandemi süreci de eklenince yüzde 30'a varan ek bir yük kulüplerin üzerine bindi. Aynı şekilde pandemiden ekonomik olarak olumsuz etkilenen toplum gerçeği var. Böyle bir dönemde bu kampanyayı başlatmak yanlış bir karardı. İlk yapılan ertelemeden sonra belki süre biraz daha uzatılabilirdi. Beşiktaş taraftarını, camiasını motive edecek gerekli hazırlıkların yeteri kadar yapılamadığını gördük. 100 milyon TL'nin üzerine çıkmayı hedefleyen yönetim için 13 milyon TL'lik başlangıç hayal kırıklığıdır. Yönetimin başka çaresi olmadığı için başlattığı gerçeğini dikkate alarak camianın, taraftarın bu kampanyaya omuz vermesi gerekir. Çünkü bu dava, Çebi davası değil Beşiktaş davasıdır.Beşiktaş kampanyadan şu ana kadar umduğunu bulamadı. Düşünceniz nedir?



Beşiktaş, Fenerbahçe ile Avrupa kupaları açısından önemli bir derbiye çıkacak. Sonucu sizce ne olur?

SERGEN Yalçın'ın dokunuşlarıyla sahada pes etmemeyi öğrenen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek istiyor. Kalan son iki haftada, siyah-beyazlılara elde kağıt kalem ince hesaplar yaptırıyor. Bunun için Fenerbahçe maçında daha farklı bir motivasyonla oynayacaklardır. Ancak her iki takımdaki sakatlıklar, eksikler derbiyi normal tahminlerin ötesinde farklı bir havaya büründürdü. Burak Yılmaz'ın durumu belirsiz. Atiba dönüyor. Ruiz ayrıldı, Adem Ljajic yok. İki nedenden dolayı derbinin favorisi Beşiktaş… Birincisi Beşiktaş'ın yükseliş ivmesi içerisinde olması, ikincisi Avrupa motivasyonu. Ancak Fenerbahçe'nin beraberlik hatta galibiyet çıkarması sürpriz olmaz.