FATİH DOĞAN

Loris Karius pandemiyi bahane edip erkenden yol almış... Douglas çoktan dükkanı kapatmış... Adem Ljajic ve Umut Nayir Kovid-19 mağduru, haftalardır yok... Victor Ruiz bulduğu ilk boşluktan sözleşme feshedip kaçmış... Caner, Lens sarı kart cezalısı... Burak Yılmaz, Lille ile anlaşınca yazılı olmayan kurallar nedeniyle kendini açığa almış... Kulübede uzun süre sakatlığın girdabında kalmış Dorukhan ve Necip varmış...

Özetle elde ne var!

Sen, ben, bizim oğlan...

Sergen Yalçın takım Ankara'ya giderken sağdan sola, yetmedi soldan sağa saydırmış, 2'si kaleci 17 kişi... "Sahaya çıkacak 11'imiz, değiştirecek 5 kişilik yedeğimiz var" diyerek "Buna da şükür!" demişler. Üstelik 3. olurlarsa Trabzonspor'un CAS'a taşıdığı cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynama durumları var. Öyleki Beşiktaş'ın ULC yüksek puanı nedeniyle ön elemede rakip dişli olmayacak. Beşiktaş'ın ilerleme şansı olacak.

Kulakların Göztepe-Sivas maçında olduğu bir Ankara akşamında Beşiktaş gençlerle takviyeli G.Birliği karşısında standartların üstünde bir maç oynayıp 3 golle muhteşem bir final yaptı.

İki taraftan da haklı iptal edilen goller oyuncuların hırsını, oyunun temposunu düşürmedi.

Sözleşmesi biten oyunculardan Gökhan Gönül'ün penaltı kazandırıp Atiba'nın gol perdesini açtığı maçta Diaby, N'Koudou, Boyd dahil bütün oyuncular elinden gelenin fazlasını yaptı. Gökhan ve Atiba profesyonellik örneği olarak alkışı hak etti.

Beşiktaş'ı üçüncülüğe taşıyarak Şampiyonlar Ligi kapısı için pozisyon alan Sergen Yalçın ve ekibini kutlamak gerek. Devler Ligi Trabzonspor'un hakkı ama CAS'a intikal etmiş bir cezaları var.