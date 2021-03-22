FATİH DOĞAN

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenip oyun dışına iterek şampiyonluk konumunu güçlendirebilirdi. Ancak iki puanı gecenin yıldızı Altay'ın kollarında bıraktı.

Maça başlarken; Beşiktaş ezberlenmiş ofansif oyun sistemi ve şablonuyla başladı. Kritik olan Erol Bulut'un hangi sistemle ve oyuncularla çıkacağıydı ki konuşulanın aksine, son haftalarda oturtmaya çalıştığı 4-1-4-1 sistemiyle çıktı. Defansın önünde Gustavo, İrfan Can ve Pelkas'la Bulut, teknik kapasitesi yüksek ama birbiriyle oynama alışkanlığı olmayan oyuncuları sahaya sürdü.

İlk yarı bu üçlü defans çizgisinin orta alana yakın kurulması ve daraltılan oyun nedeniyle Josef ile Atiba'ya karşı dengeli bir duruş sergiledi Fenerbahçe. İlk 30 dakika Aboubakar ve Ghezzal'ı de markajda tutan F.Bahçe karşısında Beşiktaş uzaktan orta ve şutlarla niteliksiz ataklar geliştirdi. Ljajic de oyunu açmada bekleyen etkiyi yapamadı. Osai'yi bir kez kaçıran N'Sakala genelde markajda kaldı ve ilk yarı Beşiktaş, Rosier'le sağ kanadı kullandı. Bu durum Larin'in de performansına olumsuz yansıdı. Ghezzal'ın duran topu asiste dönüştürmesi ve Vida'nın kafa golü Sergen Yalçın'ın beklediği olaydı.

Sonrasında rakibi boğan Beşiktaş 48, 52 ve 57'de Aboubakar'la üç net gol pozisyonu bulmasına rağmen Altay sahada yıldızlaştı. Bu gollerden biri gol olsa maç farklı bir yere giderdi. Beşiktaş farka gidebilirdi.

Erol Bulut'un Sosa, Ozan Tufan ve Ferdi ile yaptığı hamleler F.Bahçe'ye dinamizm kattı. Ama oyuna hakimiyet getirmedi. Ljajic'le Mensah değişikliğinin de zamanlaması doğruydu, sonlarda Necip'in girmesi de... Beşiktaş 5-6 net fırsat bulmuşken, "Atamayana atarlar" repliği hayat buldu ve Ozan Tufan'ın şutu ile F.Bahçe beraberliği yakaladı. Siyah-beyazlı bazı oyuncuların son 30 dakikadaki laubali görüntüsü analize muhtaç.

Bu oyunla Beşiktaş 2 puan kaybına üzülmeli, F.Bahçe ise 1 puana sevinmeli... Kaçan 2 puan Aboubakar'a, kazanılan 1 puan gecenin yıldızı Altay'a yazar.