FATİH DOĞAN

Beşiktaş, Kayserispor maçında en çok merak edilen konu Cenk Tosun, Aboubakar ve Larin'in sakatlıkları nedeniyle üç golcüsünden yoksun lider takımın nasıl gol atacağıydı! Hafta içinde yazılarımızda şunun altını özellikle çizdim; 'Beşiktaş üç golcüsünden yoksun olsa da yine goller atıp maç kazanabilir. Ancak iki şartla. Önemli olan Kasımpaşa ve Sivasspor maçlarında izleyemediğimiz Beşiktaş, defans çizgisini rakip alana yakın tutup önde ofansif oynaması gerçeği… İkincisi de Sivas maçında savunmada bıraktığı sağ ve sol beklerinin hücuma katılması… Bunları yaparsa orta sahadan goller atanlar çıkacaktır' demiştik. 4-6-0'ı andıran ancak Gökhan Töre'nin iki adım önde, N'Koudou'nun bindirmelerle gizli golcülüğe soyunduğu maçı en iyi anlatan pozisyonlarda biri 65. dakikada yaşandı. N'Koudou'nun attığı kendinin ikinci takımın 3. golünde asisti Ghezzal yaptı. Hem de 9. asist. Ancak golde kaçırılmaması gereken asistin pasını Ghezzal'a 18'in önünde Rosier verdi. Rosier, sağ kanadı iki yönlü oynadığında Rosier'in oyun, pas ve şut konforu artıyor. Rosier yoksa veya savunmada kalıyorsa Ghezzal etkisizleşiyor. Dün sağ kanat çok iyiydi. Teknik kadro uyarmış olacak ki solda N'Sakala daha çok ileri çıkıp ataklara destek verdi. Bu doğru oyun anlayışı N'Koudou ve Ghezzal ile Beşiktaş'a golleri ve kritik bir zaferi getirdi. Cüneyt Çakır ve VAR penaltıyı vermese de çok sorgulamazdım. Beşiktaş'ın Rize maçında düşünmesi gereken tek şey Rosier'in cezalı olması. Necip'in de yokluğunda onun da yerini kimin dolduracağı gerçeği... Bu galibiyetin anlamı Sergen Yalçın ve ekibi bu zaferle "Şampiyonluğun favorisi Beşiktaş" söylemini sahada göstermiş olması.