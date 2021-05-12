FATİH DOĞAN

'Derbi kaybederim ama şampiyonluğu kaybetmem!' diyerek rakibini ağırlayan Beşiktaş, karşısında taş gibi bir Karagümrük buldu. İtalyanlar'ın hem motivasyon hem oyun olarak çok agresif başladığı maçta gözüm Sergen Yalçın'daydı. 23'e kadar kendinden emin ve soğukkanlı görünen Sergen hoca Roco'nun görerek kafa seviyesinde taban yükselttiği ve Necip'in kafasını sıyıran pozisyonda çıldırdı. Kırmızı bekledi. Sarı kart bile göstermeyen Ali Palabıyık, Beşiktaş aleyhine faul kararı verdi. Sergen Yalçın, G.Saray maçının 4. dakikasında da Donk'un, Atiba'nın bileğine bastığı pozisyonda da kırmızı beklentisiyle benzer reaksiyon göstermişti. Oyun giderek sertleşti. İlk yarıda Beşiktaş tempo yapmakta zorlandı. Eksiklikler nedeniyle çok yıpranmış Beşiktaş'ta Ljajic'in oyundan çıkması Yalçın'ın şanssızlığıydı. Yerine Mensah'ın girmesi bir fark oluşturmadı. İlk yarıda Bertolacci'nin golüne ikinci yarının başında Ghezzal'la Beşiktaş zamanında ilk reaksiyonu gösterdi. İkinci sarıdan Zukanovic'in atılmasıyla Beşiktaş aradığı fırsatı buldu. Ancak günün agresif oynayan yıldızlarından Borini, takımı 10 kişiyken bulduğu golle galibiyeti getirdi. Bu golde İtalyan teknik direktör Farioli'nin 45 metre depar atıp sevince katılması maçın en ilginç anıydı. Adeta şampiyon olmuş takım hocası görüntüsündeydi!

Karagümrük'ün İtalyanları Borini ve Bertolacci'nin sahada, teknik direktör Farioli'nin de kulübede üst düzey performansı skoru belirledi. Yalçın'ın Dorukhan ve Rıdvan'ı 85'te alması ayrı bir tartışma konusu. Beşiktaş'ın loca taraftarı, takımı hocayla birlikte tribünlere çağırsa da G.Saray, F.Bahçe'nin önüne geçerek şampiyonluğa ortak oldu. Çarşı pazar karışık…