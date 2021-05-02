FATİH DOĞAN

Beşiktaş haftalardır önde giderken rakipleri puan kaybetmesini umutla bekledi. İşin doğasında olan lideri aşağı çekmek ve yakalamak için de gayret gösterdi. Ancak Beşiktaş'ın kaybetmek gibi bir niyeti yok. Tam tersine her yerini şampiyonluk inancı ve ateşi sarmış. 7 eksikle ve golcüsüz Kayseri'yi, ardından Rize'yi yendi. Dün de ligde iyi futbol oynadığı söylenen Hatayspor karşısında 14. dakikada 3-0'ı, 45 dakika sonunda 5-0'ı buldu. Beşiktaş'ın skora etki eden birçok yıldızı var. Örneğin; ligin asist kralı Ghezzal... Dün de ilk golü kornerden rakip Akintola'ya attırdı. Ama siyah-beyazlı takım tam bir 'kutup yıldızı'. Öyle ki sakatlanan N'Koudou'nun yerine oyuna giren Rıdvan, girdiği ilk pozisyonda takımının 5. golünü buluyor. Sonraki iki gol, 4 gol birden atan Larin için unutulmaz bir gece, Beşiktaş için ise tarihi bir istatistik. Burada futbol adına altı çizilecek ve alkışlanacak muhteşem performans şu: "Beşiktaş'ın biri deplasman, 6. günde 3. maçını oynaması ve yüksek kalitede ve tempoda rakibini darmadağın etmesi." 'Cumartesi görüşeceğiz' diyen Sergen Yalçın motivasyonunun bunda payı büyük... Ancak yönetimiyle, camiasıyla, taraftarıyla ve takımıyla tam bir şampiyonluk motivasyonuna girmelerinin payı da büyük...

Rakiplerin umutları tükeniyor. Ben mevcut şartlarda Beşiktaş'ı G.Saray deplasmanında da favori görüyorum. An itibariyle G.Saray'ın 9, F.Bahçe'nin 8 puan önündeki bu hırs ve oyunuyla Beşiktaş'ı kim durduracak? Beşiktaşlının sandıklardan bayrakları çıkarıp hazırlaması hakkıdır.