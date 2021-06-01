FATİH DOĞAN

Hazırlık maçlarını dikkate aldığımızda, İtalya ile Roma'da oynayacağımız açılış maçına hazır değiliz. Ancak Azerbaycan ve Gine maçlarının genel takım performansından ziyade bireysel kriterlerin öne çıktığını biliyoruz.

Şenol Güneş, açıklayacağı 26 kişilik şampiyona listesinin kararı öncesi bazı futbolcuların performansını görmek istedi. Kadro dışı kalacak 4 ismin kim olacağı merakla beklenirken Kerem, Halil, Rıdvan, Halil Akbunar ve Taylan gibi isimlere şans verip son verileri aldı. Yine sakatlık sonrası toparlanma sürecinde olan Cengiz gibi önemli isimlerin de son haline bakma fırsatı buldu. Gine maçında Cengiz'in daha alması gereken mesafenin olduğunu da gördü.

Şenol Güneş'in Azerbaycan ve dün akşamki Gine maçlarında sahaya sürdüğü oyuncular ideal 11'den ve prova kimliğinden uzaktı. Ancak ikinci yarı toparlandık. Özellikle Halil, Rıdvan, Kenan ve Okay'ın da pozitif oyunuyla iyi bir performans sergiledik.

Gine maçında ilk yarıdaki durgunluk, hatta orta sahada top kontrolünü ele alamayıp, rakip üzerinde etkili bir oyun kuramamamızı bu açıdan dikkate almaya gerek yok. Değişikliklerle birlikte ve maçın sonlarında ortaya koyduğumuz arzu, oyuncuların performanssızlığını bir nebze olsun giderdi.

Şenol Hoca'nın 2 maçta, başlangıçta ve oyun içinde 3'lü defans denemeleri de akıllarda kalan hazırlık faaliyetiydi. Milli Takım 3'lü defans için hazır değil ama zamanla geçiş çalışılabilir.

Milli Takım'ın ideal 11'iyle ve sistemiyle sahaya çıktığında alışılagelmiş tempo ve oyun kalitesine ulaşacağına inanıyorum. İtalya maçında bambaşka bir Türkiye izleyeceğimize inanıyorum.