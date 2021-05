Tıklım tıklım Vodafone Park’a taraftarın alkışlarıyla çıkmak en büyük hayalim

“Göztepe maçının bitimiyle hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Gözyaşlarımın sebebi 10 yıldır bunu beklemenin getirdiği duygu patlamasıydı”

Türkiye'de 3 yıl Fenerbahçe formasını giyen, Suudi Arabistan macerasının ardından sezon başında Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza şampiyonluk yolundaki en kritik maçlarda ortaya çıkan isimdi. Özellikle 3-2 kazanılan Başakşehir maçının 84. dakikasında attığı galibiyet golü ve 2-0 kazanılan Galatasaray derbisinde kilidi açması, taraftarın kalbindeki yerini sağlamlaştırdı. 32 yaşındaki Brezilyalı, tatil için ülkesinin yolunu tutmadan önce sorularımızı yanıtladı:

Sondan başlamak istiyorum, Göztepe maçında dökülen gözyaşlarının sebebi neydi?

Oradaki gözyaşları tek maçlık ya da tek sezonluk değil. 10 senedir kazanamadığım bir şampiyonluk var. Maçın sonunda tüm o anlar film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Bu sezon bazı zamanlar oldu ki şüphe ettik hepsinin boşalması bir rahatlamaydı.

Ümraniye'de kime sorsak Josef için, 'Yeri geldiğinde kaptan, yeri geldiğinde liderdi' dedi. 40 yıllık Beşiktaşlı gibiydin bu nasıl oldu?



SÜPER KUPA'YI DA ALIRIZ



Oynadığım, tüm kulüplerde profesyonelce işimi yaptım. Gelirken burada da öyle olacağını biliyordum ama şöyle de bir şansım vardı. Tüm arkadaşlarım yardımcı oldu. Başarıya şartlanmış ve kenetlenmiş bir grupla oynadım. Hepsini tebrik ederim.

Beşiktaş taraftarı sana 'Joker' diyor. Bu sevgiyi nasıl açıklarsın?

Mutlu ediyor. Lakabı sevdim. Bir röportajda şakayla karışık 'Gerçek joker Necip' demiştim. Daha fazla pozisyonda oynadığı için ama hoşuma gidiyor. Umarım taraftarlar aramızdaki bu ilişki uzun yıllar sürer.

Bundan sonraki hayalin, planın nedir? Kazanmaya devam etmek. Bu kulübün de hedefleri her zaman bu. Türkiye'de büyük rakiplerimiz var hedef her zaman zirvede olmak.

Kupalar arka arkaya geldi, alışkanlık yapar mı?

Dünyanın en iyi hissiyatı umarım hiç kaybetmem. Umarım alışkanlık yapar. Daha çok çalışalım. Şimdi bu iki kupanın sevincini yaşayalım. Dinlenelim, zamanı gelince Süper Kupa'yı da alalım. O da bize yazar.

Vodafone Park'ta oynamak heyecanlandırıyor mu, orada neler hissediyorsun?

Biraz önce hayalimi sorduğunuzda başarılı olmak zirvede olmak demiştim ya bu soruyla birlikte o hayale bir ekleme yapmak istiyorum. Vodafone Park'ta kendi taraftarımızın beni desteklediğini görmek istiyorum. Çünkü önceden buraya rakip olarak geldiğimde hep tepki gösteriyorlardı (Gülüyor). Şimdi hayalim, tamamen dolu tribünleri beni desteklerken görmek. Onların alkışları ve tezahüratlarıyla sahaya çıkmak.



KARAGÜMRÜK MAÇINDA DİBİ GÖRDÜK!



Umutsuzluğa en çok kapıldığınız maç ya da an var mı?

Kesinlikle Karagümrük maçı sonrası diyebilirim. 2-1 kaybettik ve son maçta kendi skorumuzdan ziyade Galatasaray'ın çok farklı kazanmaması gerekiyordu. Aksini düşünmek bile umutsuzluk için yeterliydi. Ama şükürler olsun ki bu olmadı.

Atiba ile çok benzeşiyorsunuz. Ona bakınca kendin için futbol ömrünün uzadığını söyleyebilir misin?

Bunu yapabilmek için 5 senedir birlikte çalıştığım özel bir fizyoterapistim var. Atiba ile oynamak benim de vizyonumu geliştirdi. Her zaman en son noktaya kadar oynamak istediğimi söylüyordum. 38-39, ne kadar uzatabilirsem kariyerimi uzatmak isterim.

En çok güldüren kim Rosier mi N'Koudou mu?

Rosier.

En cimri ya da tutumlu Atiba mı Vida mı?

Atiba.



SIRRIMIZ AİLE OLMAK



Şampiyonlar Ligi için nasıl bir öngörün var?

Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Gruplar belli olduğunda, şanslı olup zor bir gruba düşmezsek iyi olur. Barcelona, Real Madrid ve PSG'nin olmadığı bir grupta üst tura çıkabiliriz.

Bu sezon ligde daha güçlü ekonomisi olan takımları geride bırakarak iki kupa birden kaldırdınız…

Futbolda her zaman iyi kadrolar kazanmıyor. F.Bahçe'de 3 sene pahalı kadrolarla ve yıldız futbolcularla oynadım ama şampiyon olamadım. Bu sene biz burada aile inşa ettik. İyi oyuncularınız varsa, iyi karakterleriniz varsa ve aile olabiliyorsa başarı geliyor.

En iyi anlaştığın isim kim?

Herkesle iyi anlaşıyorum. Dilden dolayı Welinton ve Montero ile daha çok konuşuyoruz. Atiba, bana çok yardımcı oldu. İngilizcem iyi olmamasına rağmen onunla güzel bir ilişkimiz oldu. Dorukhan olsun, Necip olsun diğer Türk arkadaşlarımız hepsi iyi. Bizim sırrımız herkesin herkesle iyi anlaşması.



BURAK YILMAZ ÇOK BAŞARILI



Ben Ballon D'or üyesiyim bu sezon oyumu kime vereyim?

De Bruyne çok iyi bir sezon geçiyor. Burak Yılmaz da çok iyi bir sezon geçiriyor ama çok zor tabi. Fransa'da müthiş işler yapıyor. Brezilya'da lig bittikten bir gün sonra federasyon ligin en iyilerini seçiyor. Türkiye'de de bunun yapılması lazım.

Dindar birisin. Nasıl bir hayatın var?

Boş zamanlarımda daha çok Rafael ve Coutinho ile dini sohbetler yapıyoruz. Doğduğumdan beri kilisenin içinde büyüdüm. Coutinho'ya destek olmaya çalışıyorum. Şimdi ameliyat oldu kendisi ve eşi için zor günler yaşıyor.



GEREKSİZ DOKUNUŞLARLA YETENEKLERİ KISITLAMADI



Sergen hoca renkli bir futbolcuydu. Hoca Sergen Yalçın'la iletişiminiz nasıl?

Birçok hoca takıma çok fazla dokunuş yapabilir. Bununla da takımın yeteneklerini kısıtlayabilir. Sergen hoca bizim yeteneklerimizi kısıtlamadı. Gereksiz dokunuşlar yapmadı ve bize futbol oynama özgürlüğü verdi.

Senin için hayattaki en önemli şey nedir?

İlk olarak aile... Sonra insanları mutlu etmek… Bir insanın mutluluğuna sebep olmak. Bunu yapmaya çalışıyorum. Hayattaki en önemli şeylerden biri. Son olarak da Hz. İsa. Kendime Hz. İsa'yı örnek alıyorum. Ondan çok şey öğreniyorum. O, benim yol göstericim.