FATİH DOĞAN

N'Sakala 73. dakikada yerde yığılıp kalınca kenardan koşan Necip Uysal ve sağlık ekibi kaçan dilini çıkarıp ambulansa bildirilince akıllara ister istemez EURO 2020'deki Eriksen vakası geldi. Biz izlerken elimiz ayağımız çekildi, sahada arkadaşlarını o iki-üç dakikada neler hissettiğini sanırım tarif edilemez. Şükür ki gelen haberler bilincinin açık, nefes alımının stabil olduğuydu.

Hem sahada oyuncular hem bizler maça döndük.

Ancak bu sıcak atmosferde mücadele etmenin ne kadar zor ve aralarda verilen su molalarının ne kadar yerinde olduğunu hatırlattı bize.

Maça dönersek; Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında geçen sezon kendisini şampiyonluğa taşıyan güçlü hücum felsefesiyle sahadaydı. Özellike 45 dakikada oyunu rakip sahada oynamak adına Rosier ve N'Sakala'yı orta sahaya yakın oynatıp geriyi 2'li, ihtiyaç olduğunda araya Souza'ya sokarak 3'lü de oynattığı anlar oldu. G.Antep topla oyun kurarken Siyah-beyazlı takım bazen 5'li hatta 6 kişiyle önde basarak rakibi bozma ve üstünlüğünü kabul ettirmeye çalıştı. Başarılı olup ev sahibinin kontra ataklara sığınmak zorunda bıraktı.

Ancak rakibi açma konusunda zorlandı.

Ne N'Koudou, Ghezzal ne Atiba ne de Salih iyi kapanan G.Antep savunma hattını aşamadı. Çok çalışan Kenan'ın yeteri kadar nitelikli pas alamadığı için skor da üretilemedi. Sergen Yalçın içeri girmesi için sık sık uyardığı Ghezzal'dan sonuç alamayınca ikinci yarıya Larin'i alarak başladı.

Kanadalı sola ve oyuna hareketlilik getirse de beklemeden gol gelmedi.

Erol Bulut'tan Merkel'in yerine Faruk hamlesi gelirken Sergen Yalçın kulübe şovu yaparcasına 67'de aynı anda Ghezzal-Gökhan, Atiba Texaiera, Kenan- Batshuayi değişiklikleri yaptı. Ancak bu hamlede kademeyi bozmayan savunma anında 5 hatta 6 kişi kapanan G.Antep kilidini açmaya yetmedi. Hatta Erol Bulut'un planı işledi, takımı aradığı kontra ve gol fırsatlarını da bulmasına rağmen değerlendiremedi.

90+'da Jeferson ve son dakikada Furkan golü atsa Beşiktaş 1 puanı da alamayabilirdi.