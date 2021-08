FATİH DOĞAN

İlk maç ilk heyecan! Her sezon başı aynı duyguyu yaşıyorum. Yeni bir sayfa, yeni başlangıçlar, yeni umut ve heyecanların peşine takılıyorum. 29 yıldır olduğu gibi dün basın tribününde yerimi alınca aynı duygulara kapıldım. Çevremdeki dostların da aynı duyguları yaşadığını görünce rahatlıyorum! Dün Beşiktaş-Çaykur Rizespor sezon açılış maçında 38 yaşındaki Atiba Hutchinson'un 18'lik delikanlılar gibi koşup, takımının 2. golünü attıktan sonra ilk golünü atan futbolcular gibi sevindiğini görünce ayrı bir mutlu oldum. İşini seven, heyecanını hiç kaybetmeyen ve bu uğurda çok çalışan insanın kendisine ve çevresine çok şey katacağını her fırsatta idrak ediyoruz.

Atiba'nın örnek olacak bu performansına ve başlangıcına şapka çıkartıyorum. Vodafone Park'ta ikinci hissim son şampiyon Beşiktaş'ın kaldığı yerden devam etmesiydi. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi takımı ve sistemi %90 koruma başarısı gösterdiği için Beşiktaş az sorunla başladı. Önde yeni transfer Kenan Karaman ve ortada 11'de başlayan Salih Uçan siyah-beyazlı takımın güçlenen görüntüsüydü.

Bu takımın oyununa Mert, Mehmet, Alex Teixiera, bir golcü ve stoper daha katıldığında son şampiyonun daha da güçleneceğini kestirmek zor değil. Yaklaşık 10 bin seyirciyle maç izlemenin tadının yanında tribünlerden yükselen Sülayman Seba tezahüratları 7. vefat yıl dönümünde çok kıymetli ve değerliydi. Hoş geldin 2021-22 sezonu...