FATİH DOĞAN

EURO 1996 başta olmak üzere izlediğim EURO 2000, 2002 Dünya Kupası, EURO 2008 ve olaylı EURO 2016 şampiyonalarını da dikkate alarak en kötü performans sergilediğimiz şampiyona EURO 2020 oldu. Beklentilerimizi oyunlarıyla bu kadar yükselten bir takımın finallerde bize bu tabloyu yaşatması gerçekten çok üzücü ve sarsıcı... Türkiye'nin İtalya ile Galler maçlarındaki kötü performansı Petkovic ve İsviçre'yi haddinden fazla cesaretlendirmiş olacak ki maça çok rahat ve önde başladılar. Şenol Güneş'in Kaan Ayhan, Ozan ve İrfan Can'la başlayarak yaptığı orta saha değişikliği bile İsviçre'nin planını bozmadı. Özellikle kendini iyi saklayan Zuber, sahada büyük bir konfor alanı bulunca maçın yıldızlığına soyundu. 6'da Seferovic, 26 ve 68'de Shaqiri'ye goller attırdı. Bitirici asistler İtalya ve Galler maçına göre daha diri ve istekli oynayan millilerimizin adeta belini kırdı! Shaqiri'nin 28'de yine arapasıyla girdiği pozisyonda Uğurcan vuruşu ayaklarıyla çıkarmasa maç farklı bir yere gidebilirdi. İlk yarı Mert Müldür ve Hakan'ın sert şutlarını çıkaran kaleci Sommer'ı fazla yoramayan öz güveni örselenmiş, reaksiyon gücü yıpranmış millilerimizin imdadına İrfan yetişti. Borussia Mönchengladbach kalesindeyken avladığı kaleci Sommer'i yeniden yoklayarak ilk ve tek golümüzü attı. Golden 5 dakika sonra maçın yıldızlarından Shaqiri, hem 30 bin taraftarımızın "bir daha" tezahüratlarını hem de eve dönüş biletimizi erkenden kesti.