Ülke puanı için Cumhurbaşkanımıza söz verdim

"Beşiktaş olarak toplumsal futbola vazifelerimizi yerine getirmek için Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Ülke puanına ihtiyaç var ve bunun için Cumhurbaşkanımıza söz verdim"

"Başkanlığa geldikten sonra tüm sözlerimi harfiyen yerine getirdim. Kimsenin bir kuruş alacağı yok. Gününde maaş veren bir kurum olduk"



Avrupa'da kupa kaldırma hedefiniz var ama bu sadece hayalle gerçekleşecek bir şey mi?

Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabiliriz. Cumhurbaşkanımıza söz verdim. Ülkenin puana ihtiyacı var. Seneye maalesef bunun acısını çekeceğiz. Beşiktaş olarak toplumsal futbola vazifelerimizi yerine getirmek için Avrupa'daki maçlarda başarılı olmak istiyoruz. Popüler transferlerle değil sağlıklı ve nokta transferlerle yapma amacındayız. Klasik yollar yerine, denenmemiş ve bilinmeyen yollardan geçerek bunu yapmak istiyorum. Mevcut kadroyu, teknik kadroyu muhafaza etmek birinci hedefim. Yapamadıklarımızın yerine daha iyilerini almak istiyorum. Taraftarımız rahat olsun.



BENDEN DOLAYI KONUŞMUYORLAR



Futbolculara 'Size yalan söylemeyeceğim' dediniz. Takıma da sordum 'Başkan ne söz verdiyse zamanında yaptı' dediler. Neler söylersiniz?

Tüm sözlerimi harfiyen yerine getirdim. Yapamayacağım hiçbir sözü vermedim. Gününde maaş veren bir kurum olduk. Beşiktaş'tan kimsenin bir kuruş alacağı yok. Yönetici arkadaşlarım da eleştiriliyorlar ama çok katkı verdiler. Susun dediğimiz için kendilerini anlatamıyorlar ama katkıları büyüktür. Böyle bilinsin.



BİR KAĞIT PARÇASINA İMZA ATACAK HERKES DE GÖRECEK



Başkan Çebi, siyah-beyazlı taraftarlar kadar futbol kamuoyunun da merakla beklediği Sergen Yalçın'ın imzası için "Hocamız bizim için değerli. Karşılıklı isteklerimizi söyledik, düşünme evresindeyiz. Sonuç olarak bir kağıt parçasına imza atacağız" dedi



'NİYET İYİ OLUNCA ORTAK YOL BULUNUR



Sergen Hocamız bizim için çok önemli bir değer. Bu yüzden devam etmek istiyoruz. Görüştük; beklentilerini, isteklerini sorduk. Biz de beklentilerimizi ve verebileceklerimizi söyledik. Karşılıklı düşünme evresindeyiz. Sonuç itibariyle bir kağıt parçasına imza atacağız. Beşiktaş'ın şartları ortada ve herkes de farkında. Niyetler iyi olunca ortak bir çözüm yolu bulacağımıza inanıyorum.



'BANA TUTUMLU VE PAZARLIKÇI DİYORLAR'



Vermek en kolayı ama Beşiktaş'ın 5 kuruşunu düşündüğüm için bana 'Tutumlu, pazarlıkçı' diyorlar. Canları sağ olsun, yeter ki Beşiktaş iyi olsun. Abdullah Avcı ile yollarımızı ayırdığımız için eleştirenler, Sergen Yalçın'ı bizim getirdiğimiz gerçeğini göz ardı ediyorlar. Ben ve yönetimimin, bu kriz sürecini iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarımın emeğine sağlık.



İLK GÜNDEN ÖNE ÇIKANLAR:



Yorulduğum bir anda babamın 'Dikensiz gül bahçesi mi bekliyordun' sözü beni kendime getirdi.

Ailemin sevgisi, desteği ile hedef; Avrupa'da bir kupa kazanmak. İnşallah nasip olur.

Ailemden gördüğüm sevgiyi Beşiktaş içindeki tüm takımlara aşıladım. Verdiğim en büyük katkı bu.

Başkanlığı bırakınca bir kitap yazacağım. Ne kadar çok başarı elde edersek kitap o kadar kalın olur.

Baba Yaşar Kaptan Çebi: Başarı bedel ister. Çok emek verdi, bedeller ödedi. Onunla gurur duyuyorum.

Eşi Berna Çebi: Bedeni bizimleyken bile aklı ve ruhu Beşiktaş'la birlikteydi. İki kupa tüm sıkıntılara değdi.



KARAKTERLİSİNİ BULUNCA OLUYOR



Kiralıklarda durum nedir? Konu futbolcunun elinde olsa olacak da kulübün elinde bir bonservis durumu var. Rachid bu trene son binenlerdendi. Kimlerle konuştuk olmadı, o geldi şampiyonluk oldu. Olursa mutlu oluruz, olmazsa daha iyilerini buluruz. Karakterlisini bulunca oluyor. İman var, inanç var, istek var. Genç çocuğumuz Rosier aynı şekilde. N'Koudou da öyle. Çocuklarımızın hepsi ayrı karakter ama hepsinin ortak özelliği vardı. 'İnandık, çalışacağız, kazanacağız ve şampiyon olacağız.' Karakterler ayrı, tavırlar aynı, amaç aynı olmalı.



SÖZLEŞME TARAFTARIN NECİP'E DÜĞÜN HEDİYESİ



NECİP'IN sözleşmesi artık bende değil, onun sözleşmesi taraftarla. Düğünde dedim ki 'Taraftardan talimat aldım, sözleşmeni uzatıyorum. Bu sana taraftarın düğün hediyesi.' Çok memnun oldu. 2 yıl yaptık. Oynamadığı yer kalmadı. Bir kale var, Allah da oraya geçirmesin. 10 gol atan futbolcudan daha değerli. 40 gol kurtaran kaleciden daha önemli bizim için.

ATİBA direkt Beşiktaş kulübü ile anlaşmalı. Benimle ya da yönetimle konuşmasına gerek yok. Ne zaman isterse imzayı atar.

DORUKHAN Avrupa için bizden izin istedi. Umarım yurt dışında Türkiye'yi temsil eder. "Başkanım kapı açık olmak kaydıyla Avrupa için gidebilir miyim?"dedi. Ben sadece kendimi düşünmüyorum. Futbolcumu ve Türk futbolunu da düşünüyorum. İzin verdik.

ABOUBAKAR'A bir teklif yaptık. Şartlarda, kontratında bizim için makul bir iyileştirme önerdik. Cevabını bekliyoruz. Değer vermesek teklif yapmazdık.



ŞENOL HOCA BİZDEKİNDEN DAHA BAŞARILI OLSUN



Milli Takım Şenol Güneş'le zorlu bir şampiyonada mücadele edecek, beklentiniz nedir?

Türk Milli Takımı'nın başarılı olmasını çok istiyorum. Şenol Hoca prensipli, sistemli, çalışkan ve dürüsttür. Umarım Beşiktaş'taki başarısından çok daha başarılı olur. Milli Takım hepimizin. Türk futbolunun geleceği açısından genç çocuklarımızın oynatılmasını bekliyorum. Burak Fransa'da harikalar yarattı. Zeki'si, Yusuf'u hepsiyle gurur duyuyorum. Burak bizden gitti. Bizim genel kurul üyemiz, gurur kaynağıdır. Giderken büyük de fedakârlık yaptı. İyi bir baba, iyi bir vatansever. Bizim için o Beşiktaşlı Burak. O da Sergen Hocamız da başka takımlarda oynadı ama onlar profesyonel. Önemli olan Türk futboluna bıraktıkları.



GHEZZAL: İSTERİM AMA KALACAĞIMIN GARANTİSİ YOK



BEŞIKTAŞ'LA kiralık sözleşmesi sona eren ve şampiyonlukta en büyük pay sahibi isimlerden biri olan Rachid Ghezzal, Türkiye'den ayrılmak istemediğini söyledi. Ülkesinin ulusal televizyonuna röportaj veren futbolcu, Beşiktaş'la gösterdiği performans sayesinde Cezayir Milli Takımı'na geri döndüğünü belirterek kariyerinin bu döneminde istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi. Ghezzal, "Beşiktaş'ta kalacağımın garantisini ben veremiyorum çünkü Leicester City ve Beşiktaş henüz aralarında anlaşmadı. Ben anlaşma sağlamalarını çok isterim" şeklinde konuştu.