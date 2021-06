FATİH DOĞAN

Bir maç sonrası enseyi karartmayalım ama İtalya karşısındaki kimliksiz oyuna da güzellik makyajı yaparak sorunları gölgelemenin alemi yok

Milli Takım neden kaybetti? Bu tablo bizi umutsuzluğa sevk etmeli mi?

İtalya maçı sonrası ne umudumu kaybettim ne de inancımı... Çünkü tecrübelerim ve Türkiye'nin şampiyona öz geçmişi bana bu düşüşlerin bir de yükselişi olduğunu hatırlatıyor. EURO 2000'de İtalya (2-1), 2002'de Brezilya (2-1), 2008'de Portekiz (2-0) yenilgileriyle şampiyonalarda grup maçlarına başlayan Millilerimiz, çeyrek final, Avrupa ve Dünya üçüncülüklerine ulaştı. En iyi üçüncülerin gruptan çıkma şansı olduğu bir ortamda İtalya yenilgisine bakıp enseyi karartmak doğru değil. Ancak İtalya maçındaki kötü ve kimliksiz oyuna da güzellik makyajı yaparak sorunları gölgelemenin de alemi yok.







İtalya maçını niçin kaybettiğimize bakarsak...

Rakip çok iyi, bir o kadar da hırslıydı. Teknik-fizik-hız kapasitesi daha iyi olduğu bilinen bir takıma karşı oynadık. Baskı karşısında gereksiz panik yaptık, üst üste üç pas yapamadığımız gibi topla çıkışlarda tanınmaz haldeydik. Yüksek pas becerisine sahip bir takımken İtalya'nın yüksek baskısı karşısında 3 pas yapamaz duruma gelmemiz, sorunun en kritik yansıması.

Fransa zaferinde Mahmut, İrfan Can ve Dorukhan ile 3'lü orta saha oynatan Şenol Hoca'nın tercih ettiği 3 isim (Yusuf, Okay, Ozan) beklentileri karşılayamadı. İtalya'nın bu kadar baskı yapacağı tahmin edilirken etkisiz kalan Yusuf'un risk olacağını İrfan Can ya da Kaan Ayhan'la başlamasının daha mantıklı gözükeceğini maçtan önce ifade etmiştik.



ELEŞTİRİ OLMALI

Güneş'e ağır eleştiriler yapıldı. Ne söylersiniz?

Hocalar eleştirilebilir, eleştirilmelidir. Ancak eleştirinin hedefe katkı sağlayacak seviyede olması gerekir. Hatta Şenol Hoca'ya eleştirim ve sorum şu; 0-0 biten ilk yarıda kötü oynamış olabiliriz rakibe çok net pozisyon vermedik. Hazır oyun kilitlenmişken skor almak için değişiklikler biraz daha geç yapılamaz mıydı? Ya da sağ açıkta oynatılan Halil yerine Kerem daha etkili olmaz mıydı? Biz belki de sonuca göre konuşuyor olabiliriz. Ancak bu takım bizim, desteklemeye devam.



ÖNCE MANTELİTE

Galler maçında kadro değişmeli mi?

Galler maçında oyunculardan önce mantalitenin değişmesi gerekir. Formayı takımlarında iyi olana değil, rakibe ve oynayacağımız stratejiye göre vermemiz gerekiyor. İtalya maçında sahanın yıldızı İnsigne, savunmamızı kanattan felç eden isimlerin başındaydı. Galler orta sahada zafiyetler yaşasa da kanatları çok güçlü bir takım. Bu yüzden Yusuf gibi beklere gerekli desteği veremeyen yıldızlar yerine ortadayken o bölgelerde destek verecek oyuncular olmalı. Zeki ile Umut'a, Kaan ve Dorukhan'ın destek vereceği üçlü bir orta sahaya ihtiyacımız olabilir.