FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçındaki ilk iki golünü şansla açıklamak haksızlık olur. Çünkü oynamak isteyen, ilk yarıda pozisyon üreten, gol ve güzel oyun için yoğun emek sarf eden taraf Beşiktaş'tı. Ayrıca Pjanic'in ortasını, Montero'nun golde pozisyonunu ya da hem ikinci golde hem her pozisyonda rakibe basan ve hataya zorlayan Batshuayi'nin emeklerini görmezden gelemeyiz. İlk yarı ayrıca Larin ve Batshuayi'yle net pozisyonlar da vardı. Dün maçın en iyilerinden biri Rıdvan Yılmaz'dı. Savunmada doğru kademeler yaptı, geçişlerde iyiydi, yetmedi 90 dakika yüksek tempoda Beşiktaş'ın hücum gücüne büyük katkı yaptı ve yine golünü attı. 2. yarının hikâyesi değişti. Beşiktaş ne zaman tempoyu düşürse sıkıntı yaşıyor. Özellikle Pjanic'in çıkmasından sonra topu tutmakta zorlanan bir Beşiktaş vardı. Ersin'in kapattığı köşeden Vargas öyle kaliteli bir frikik golü attı ki takımını oyunda tuttu. Ersin böyle hatalar yaparsa kaleyi Mert'le daha çok paylaşmaya başlar. Sonradan oyuna giren Balotelli'nin Montero'nun ayağından sekerek bulduğu gol ve sonrasında Beşiktaş yedek kulübesine sarf ettiği sözler ile yaptığı hareketler maçın önüne geçti. Balotelli'nin ortalığı karıştıran davranışları başta iki konunun aydınlanmaya ihtiyaç var. Beşiktaş'ın yediği ve beraberliğe götüren 3. golde Balotelli'nin Montero'ya basması, Rosier'in formasından çekilmesi gibi bir sürü kural dışı hareket varken Ali Palabıyık'ın inceleme gereği bile duymadan VAR'ın kararıyla golü verip maçı bitirmesi. İkincisi de yorgunluk kabul edilebilir ama yapılan değişikliklere rağmen skorun tutulamaması ciddi bir öz eleştiri konusu!