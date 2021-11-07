FATİH DOĞAN

Trabzonspor, Beşiktaş karşısına Avcı'nın 'kontrolü oyun, nitelikli sonuç' taktik planıyla çıktı. İlk yarıda oyunu geride kabul eden, geçiş yollarını kapayan, soğukkanlı duruşuyla Beşiktaş'ın hatasını kollayan bir görüntüdeydi. Peres, Edgar gibi önemli oyuncularının yokluğunda uyum riski yaşayabilecek defansı ile Beşiktaş'ı daha önde karşılamanın 'haklı olarak' yanlış olacağını düşünmüş olacak ki oyun alanını da topu da ilk yarı Beşiktaş'a bıraktı. Sağlı sollu bindirmeler ve denemeler yapan Beşiktaş, önde Güven'le, solda Larin'le, ortada Alex'le gol üretemedi. Larin ve Umut'la bulduğu iki pozisyonu da harcadı. Ancak Avcı 45+'da Ömür'le ikinci pozisyonunda golü buldu. İkinci yarı da Avcı 1-0'ın avantajını kullandı. 60'ta Trondsen iki eliyle ceza alanında Vida'yı itip düşürdü. VAR bu porsiyonda hakemi uyarsa monitörde incelemeye değer bir pozisyondu. Beşiktaş aradığı golü Larin'le 62'de buldu ancak Güven verimsiz, Alex uyumsuz ve Pjanic'in top isteğine yine karşılık bulamadığı anlar yaşadık.

Sergen Yalçın'ın N'Koudou ve Salih hamlesine Avcı'nın Serkan ve Yusuf Sarı hamlesi geldi. Aynı anda sağ kanadı yeniledi. Bu hamlelerde kazanan Avcı oldu. N'Koudou'yu Serkan'la eşleştirdi.

Ancak oyun beraberliğe doğru giderken Trabzonspor'un kontratak hamlesi geldi. N'Koudou'ya yapılan sert müdahale tartışmalı ama asıl tartışılması gereken bu pozisyonun devamında siyah-beyazlı takımın niye kontra yediği ve Beşiktaş'ın kan kaybının önlenemediği gerçeği.