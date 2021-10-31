FATİH DOĞAN

Alex Texiera özel bir yetenek, oynadığında oyunu ve skoru nasıl değiştirebileceğini biliyoruz. Lakin yürümekle rakipler aşılsaydı futbolcuların koşmaya ihtiyacı kalmazdı! Bu yüzden Alex koşmaya başlamazsa Beşiktaş o bölgede eksik kalır. Hatay maçında kaldı da... Aynı şekilde Ghezzal'ın kendini toparlaması lazım. Batshuayi sakatlanıp oyundan çıkınca iki ismin temposuzluğu gün yüzüne çıktı. İki kişilik koşan Batshuayi'nin gol atmasa da Sergen Yalçın'ın önde basan sistemimde ne kadar önemli olduğu görüldü.

Bu iki isme Josef'in yokluğu, sakatlıktan dönen Atiba'nın kontrollü oyunu, Rosier'in durgunluğu eklenince, Beşiktaş istediği sonucu alamadı. Gayretli ama bir o kadar son hamlelerinde dağınık ve standart altında kalan Kenan'ın da bulduğu şansları harcadığının altını çizelim.

Beşiktaş, Hatay 1-0'ı bulmadan ve bulduktan sonra da orta sahada oyunun kurucu aklı Ribeiro ile takım arasındaki pas bağlantısını kesemedi. Alex ve Atiba ikilisi taktiksel olarak bu hamleyi yapabilse Hatay, bu kadar topla oynayamazdı.

Cüneyt Çakır'ın ekranda izleyip iptal ettiği golde Montero, 'ayak sabit, topa değmemesi ve kalecinin önünü kapatmamasına rağmen' aktif alanın içinde sayıldı. Kitapta böyle bir pozisyonun karşılığı var mı, emin değilim!

Gökhan Töre ve Güven'in girişi forvete hareketlilik getirse de ihtiyaç olan gole yetmedi. Çünkü Beşiktaş'ın oyun iştahı ve temposunda genel bir düşüş var. Geçen senenin en iyisi Rosier'de bile düşüş hissediliyor.