FATİH DOĞAN

'Postacı bile iki kez kapıyı çalmaz' derler. Sporting, ilk 30 dakika iki kez kapıyı çaldı. İki korneri, aynı köşeden aynı noktaya ortaladı ve Coates aynı şekilde sektirilen topu fotokopi çekilmiş gibi iki kez kafayla filelere gönderdi. İşin en acı tarafı, bir gol bulmak için varını yoğunu ortaya koyduğun dakikalarda çalışılmış duran toptan 2 gol yemen değil! En acısı iki golde de pozisyon hatası olan Welinton'ın ikinci gol öncesi Batshuayi'yi eliyle düzeltip nasıl pozisyon alacağını göstermeye çalışması! Tam trajikomik olay. Batshuayi kibar adam "Git kendine akıl ver" dese yeridir! Hırs, niyet ve mücadelede sorun yok. Ancak bu pozisyonlarda, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oyuncu vasatsa, bu daha da belirginleşiyor!

Yenilen 3 gol oyunun hakkı değildi. İlk yarıda bir şutu direkten dönen Batshuayi, 2. yarının ilk bölümünde de fırsatlar buldu. Ancak kaçırdığı net 2-3 pozisyon, gayretini gölgeledi. Devler Ligi'nde kaçan pozisyonların mazereti olmaz. Bunları atamayacaksan neyi atacaksın! Sergen Yalçın, Gökhan Töre hamlesini Larin yerine o ana kadar oyuna neredeyse katkısı olmayan Ghezzal ile yapsa daha iyi olurdu. Alex-Kenan değişikliği de sonuca etki etmezken Beşiktaş sorunu kanat beklerinin yeteri kadar oyuna girmemesinde yaşadı. 3-1'den sonra Ghezzal ve N'Sakala oyunda kalmayı hiç hak etmedi. Rıdvan ve Can önceden oyuna dahil edilmeliydi. İlk kez tribünden duyulan N'Sakala, Welinton ve Gökhan için yükselen ıslıklardan da ders çıkarmalı. Uzun süredir alkışlarla karşılanıp alkışlarla uğurlanmaya alışkın olan Beşiktaş'ta ilk kez bazı futbolcular ıslıklarla tanıştı. Bu ince bir uyarı.