FATİH DOĞAN

Beşiktaş milli arada eksiklerinin çoğunu gidererek Başakşehir karşısına çıkmasına rağmen bireysel oyununu takım futboluna dönüştüremediği için Emre Belözoğlu'nun dokunduğu rakibine kaybetti. Pjanic ve N'Koudou dışında "olmazsa olmaz" diyebileceğimiz sakatı kalmamıştı. Eski Başakşehirli Mert'in 11'de başlaması cezası nedeniyle kulübede olmayan Sergen hocanın tek sürpriziydi. Visca'nın şutunda ve seken topta Okaka'nın golünde Mert'e ne kadar fatura yazılır o biraz tartışmaya açık. Ancak emin olduğumuz konu golün hatta gollerin Başakşehir'de ilk Süper Lig maçına çıkan Emre hocaya da yazılacağı! Batshuayi, Rıdvan ve Vida'nın önde gayretli olduğu anlarda savunmayı Beşiktaş aşmakta zorlandı. Rosier ve Ghezzal'dan oluşan sağ kanat beklentilerin gerisinde kaldı. Oğuzhan, Atiba ve Güven'in ilk yarıdaki vasat görüntüsü Murat Şahin eliyle yerinde değişiklikleri getirdi. Alex'in golü Volkan'ın hatası olsa da kulübenin hamlesinin sonucuydu. Oyunun bu bölümünde Başakşehir geriye çok yaslandı. Siyah-beyazlı takım bu süreçte golü bulabilse oyunun şekli değişebilirdi. Ancak Emre Belözoğlu, Beşiktaş'ın kazanma arzusunu ve aldığı riski Gulbrandsen hamlesi ve kontratak oyunuyla galibiyete dönüştürdü. Beşiktaş uzatmalarda penaltıyla 2-3'ü bulsa da nitelikli atak ve pozisyon üretmekte zorlandı. Beşiktaş'ta en büyük eksiklik geçen yıl kendisini şampiyonluğa taşıyan takım ruhu ve futbolundan uzak bireysel görüntüsüydü. Beşiktaş şampiyonluk istiyorsa dağınıklıktan kurtulması şart. Okaka'nın Vida'yı formasından çekmesine penanltı vermeliydi. Hakem çalsaydı belki oyunun kaderi değişebilirdi.