FATİH DOĞAN

Avrupa futbolunun istikrar abidesi, kupa kolik ve son dönemlerin formda takımı Ajax, sakat ve eksik oyuncularla beli bükülmüş Beşiktaş'a karşı özellikle ilk yarı stressiz maç oynamanın keyfini yaşadı! İlk 45 dakika kontrolü eline alan Hollanda temsilcisi Beşiktaş'ın 4-5-1'le savunmada kalan ve geçiş yollarını kapatan görüntüsü karşısında alışılagelmiş yüksek tempolu oyununun hızını düşürdü. Ya da düşürmek zorunda kaldı. 17'de Berghuis'in golü olmasa belki oyunun adrenalini yükselebilirdi.

43'te Haller, Serdar'ın markajında ve karambolde topu filelere bıraktı. Ancak gol Haller'e yazılsa da Serdar'ın dizinden sekerek kaleye yönelmesi günün şanssızlığıydı. Salih-Oğuzhan, Rıdvan-Gökhan Töre doğru hamleydi. Bu hamle ve devre arası konuşmaları ilk yarıda "defanstan topu ileriye atmak" gibi teslimiyetçi ve vasat görüntüyü değiştirdi. Beşiktaş bu dakikalarda top yapmaya ve rakip kaleyi yoklamaya başladı. Gökhan'ın sağdan ortasında Batshuayi ile top arasına son anda giren Nazruhi olmasa golle sonuçlanabilirdi. Ardından Fransız hakem Bastien, Kenan'ın golünü topu alırken rakibine omuz atarak faul yaptığı gerekçesiyle iptal etti. Bastien, Şampiyonlar Ligi'ne yakışmayan bir basitlikle faul verdi. 2-0'dan sonra Umut Meraş'ın da sakatlanması ile 12 eksiği bulan Beşiktaş, 2003 doğumlu Serdar ve Berkay ile maçı tamamladı. Haller'e, Klaassen'e, Antony'ye karşı bu oyunu oynamak çok kıymetli. Helal olsun çocuklar. 2-0'a üzülmeye gerek yok. Canın sağ olsun Beşiktaş. Bu maçın Vodafone Park'ta rövanşı var.