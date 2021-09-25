FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın üzerinde karabulutlar dolaşıyor. Gün geçmesin ki oyuncuları birer ikişer sakatlanmasın! Sakatlar listesine Altay maçında Pjanic, Oğuzhan ve Atiba da katıldı. İçinde darbeye bağlı sakatlıklar olduğu gibi, adale sakatlıkları da var. Sezon başında yurt dışında "idmanda yükleme-otelde dinlenme" kampı yerine İstanbul'da "İdmanda yüklemeevinde dinlenmeme" durumunun etkisi dahi olabilir! Yönetim araştırıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde telafisi zor Ajax maçı öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ her gün yükselen eksik listesine bakıp "Eyüp'te her sakat adına adak kurban keselim" derse şaşırmam!

Pjanic'in 30'da sakatlanması moral düşürse de Beşiktaş oyundan kopmadı. İlk yarı 1 net pozisyon dışında Altay fazla baskı kuramadı. Sağ bekte N'Sakala, sol açıkta devşirme orta saha Salih, stoperde genç Serdar ve Atiba ile toplama bir hat oluşturan Beşiktaş, Josef sayesinde fazla baskı yemedi.

Pjanic'in yerine giren Güven'le ikinci yarıya golle başlayan Beşiktaş, N'Sakala'nın Bamba'ya top kaybıyla Kappel'in ayağından golü gördü. Aynı N'Sakala, 88'de Bamba'yı kaçırarak ve ikinci gole de yol vererek bütün emekleri boşa çıkardı. Varlığı Beşiktaş için dert, yokluğu kimin için yara bilemiyorum...

55. dakikada altıpasın içinde topu ezen Kenan, maç bitene kadar 5 defa rakip kaleye yöneldi. Maçın sonlarına doğru Kenan son vuruşlarda topu ya ezdi ya da kötü vurdu. 4 kez gelip 2 gol atan Altay'dan ve Bamba'dan ders çıkarmalı. Beşiktaş'ın kazanamamasının nedeni sakatların çokluğu olabilir ama dün İzmir'de kaybetmesinin nedeni kesinlikle oynayan ama basit hatalar yapan oyunculardır.