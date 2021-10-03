FATİH DOĞAN

Futbolda kırılma anları vardır. Bazen bir pozisyon, bazen bir maç kritik eşiklerden biri olabilir. Beşiktaş'ın Sivas galibiyeti işte bu anlardan biri… 2-3 haftadır eksiklerin girdabında sarsıntılar yaşayan siyah-beyazlı takım, milli ara öncesi kritik virajı geçti. Hem de hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun her iki kulübeyi de geren yanlış kararlarına rağmen. Bu ülkede oyunun hız ve kalite kazanmamasının başlıca nedenlerinden biri hakemlerin oyunu soğutması, adeta birçok maçta akmaya çalışan oyunda el frenine dönüşmesi. Ayrıca dün hakem kararlarındaki standartsızlık maçın da önüne geçti.

Penaltı kararı, Can'ın pozisyonu devam ettirip akabinde Yalçın'ı oyundan atması gibi çok konu var. Hatta Josef'e sarı kart verdiği basmaya kırmızı verse niye verdi demezdim! Özetle Sivas'ın da faullerini vermedi. MHK'nın, Yaşar Kemal Uğurlu'ya hocalarla diyalog farklılıklarını sorması gerekir. Hakemin vücut dili her ne kadar tahrik edici olsa da Sergen hocanın oyunda kalmayı başarması gerekirdi. Beşiktaş ikinci yarıya iyi başladı. İyi oynamaya başladığı dakikalarda 1-1 olması Sivasspor'un neredeyse pozisyonu olmadan maça ortak olmasıydı.

Beşiktaş yine Güven'le 2. golü bulmazsa gerilebilirdi. Rosier ve Rıdvan'ın asistleri Güven'in sahne alması gecenin sürpriziydi. Rıdvan güvenenleri boş çıkarmıyor. Oynadıkça güzelleşiyor. Vida'nın dönüşü defansı çok iyi toparladı. Serdar'a derinlik ve kalite kattı. Milli arada yaralarını saracak Beşiktaş, bu maçtan 3 değil bence 9 puan değerinde bir galibiyet aldı.