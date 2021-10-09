FATİH DOĞAN

Roma'da EURO 2020 açılış maçında İtalya yenilgisinin Türk futbolunun kaderine bu kadar tesir edeceğini, derinden sarsacağını kimse tahmin edemezdi. 12 Haziran gecesi başlayan düşüş 4 ayda Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Hayaller, umutlar, puanlar adeta tarumar olmuştu! Şenol Güneş'in kaçınılmaz ayrılığı Kuntz'un gelişiyle sonuçlanan psikolojik ve oyunsal düşüş, Norveç maçıyla da durdurulamadı. Teknik direktör "Şoklaması" milli takım düzeyinde de sonuç vermedi. Hamit Altıntop'un öne çıktığı teknik direktör operasyonu "uzun vadeli proje konseptiyle" sunulsa da Norveç dün aldığı beraberlikle 2022 Katar Dünya Kupası hayallerimizi soğuk sulara gömdü.

Stefan Kuntz ve Kenan Koçak ikilisi Hamit Altıntop'un da katkısıyla Okay'ın yerine Berat, sola yeniden Caner, stoperlerin yokluğunda Serdar Aziz gibi yerinde sayılabilecek hamleler yaptı. Norveç, Haaland başta olmak üzere önemli 4-5 oyuncusundan yoksun olsa da "Bizde sistem konuşur!" dersi verdi. Top ve oyun kontrolünü kaybetmeyen Norveç'in dengeli savunmasını aşmakta çok zorlandık. Bulduğumuz gol dışında son vuruşlarda son hamlelerde hep topları ezdik. Kaleye paralel giden iki kanat şutumuz bence artımız değil pozisyon eksikliğimizin göstergesiydi.

41. dakikada duran top organizasyonunda Thorsvedt'in defansımızın arkasına sarkıp beraberlik golünü atması cabası. Ucuz ve acı verici...

%63 topla oynama istatistiğiyle maça çıkan Norveç yenilmeyerek bizi altında tutmayı başardı. Futbolda mucizeler vardır ama bence 2022 Katar Dünya Kupası Finalleri bizim için uzak bir hayale dönüştü. Umarız başka bahara....