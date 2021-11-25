FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la maçı var ama tribünlerin yarıdan çoğu boş. Bu alışılagelmiş bir görüntü değil. Bunda Ajax'ın lider gelmesinden ziyade Sergen Yalçın ve futbolcularının formsuzluğu ve törpülenen umutların etkisi var. İyi okumak lazım. Bu fotoğraf camianın sessiz tepkisi… Beşiktaş'ın geçen seneki formatına dönmesi, üzerindeki ölü toprağı görüntüsünden sıyrılması için ciddi bir reaksiyona ihtiyacı vardı. Ajax maçı iyi bir fırsattı. Beşiktaş, Josef'in yokluğunda Pjanic- Mehmet Topal ikilisiyle ve 4-2-3-1 sistem değişikliğiyle başladı. N'Koudou solda, Larin önde. hastalıktan dönen Batshuayi kulübedeydi. Sakat Antony, cezalı stoper Alvares'in yanı sıra Ajax'ın golcüsü Haller, sağ bek Timber gibi idealden 4-5 oyuncu değişikliği, Beşiktaş'ın ilk yarı hırsıyla birleşince skor ve oyun üstünlüğü geldi. Özellikle N'Koudou ve Ghezzal çok etkiliydi. Aradığı golü de penaltıyla buldu. Psikolojik olarak rahatlayan Beşiktaş 4-5 net gol pozisyonu da üretti. N'Koudou en iyi maçlarından birini çıkardı. Ancak Larin 3-4 tane net pozisyonu harcadı. Beşiktaş, bir değil 2 tane atsa maçın seyri değişebilirdi. Ne olduysa ikinci yarı oldu. Haller girdi, Tadic ideal yerine sola geçti. Haller, Larin'e "gol nasıl atılırı" gösterir bir performans sergiledi. Emekler, umutlar, 2.8 milyon Euro galibiyet parası ve ülke puanına katkı heba oldu. Hakikaten yazık oldu. Verimli oynamayan Alex Teixiera 59'da çıktı, yerine giren Can ve Batshuayi daha erken girse sonuç değişir miydi bilinmez ama sonuç ağır oldu. Maçın özetini Sergen Yalçın ve takımı tribünlere çağıran taraftar yaptı: "Ayağa kaldır, ayağa kaldır Sergen takımı ayağa kaldır…"