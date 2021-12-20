FATİH DOĞAN

Daha maçın başında Fırat Aydınus'tan ne kural kitabına ne de vicdanlara sığacak bir penaltı kararı geldi. Kuralları az çok bilen herhangi bir futbolsever, Larin'in 'görmediği, hamle yapmadığı, kısa mesafede eline düşen-çarpan topta' penaltı kararına 'skandal karar' der.

Sadece penaltı kararı değil Necip'in dizinden aldığı darbe ile sakatlanıp oyundan çıkmasına neden olan Mesut'un kontrolsüz darbesine, kırmızıyı geçtim sarı bile göstermeyen Fırat hoca, yine ilk yarıda Szalai'nin dize diz darbesiyle Ghezzal'ın yerde kalmasını da göremedi. Aydınus bu hatalarıyla, Pereira'nın G.Saray galibiyetinin mimarlarından İrfan Can, Sosa ve Mert Hakan'sız oyuna başlamasını test etmeye bile fırsat bırakmayacak şekilde oyuna etki etti.

Önder Karaveli, yıllardır 6 oynayan Pjanic'i Kayseri maçında olduğu gibi yerinde ve dönen Josef'i 8'de yani daha ileride oynatarak en radikal dokunuşunu yaptı. Derbilerde gol atmayı sevse de Josef'in iki golünde de bu kararın katkısı var. Erken yenilen penaltı golü, Necip'in sakatlanması ve Ersin'in topu oyuna sokmadaki hatalarına rağmen ilk yarı 2-2 de bitebilirdi. Karaveli'nin hamleleri Pereira'nın ikinci yarı hamle planını altüst etti. Artarak devam eden oyun kalitesi alkışı hak etti. Başta da 2 haftadır dokunuşları hissedilen Önder Karaveli.

Batshuayi'nin uzatmada direkten dönen topu gol olmadı ama takımından memnun olmayan Fenerbahçe taraftarının tepkisi, maç bitimi istifa seslerine dönüştü.