FATİH DOĞAN

FIFA'nın sıralamasında 8. sırada bulunan Portekiz'in normal şartlarda 39. sıraya gerileyen Türkiye'ye elenmesini kimse beklemiyordu... Ancak "favoriyi" tasdik etmemize rağmen Türkiye adına bizi tura ısıtan fikir millilerimizin "Fransa" maçları gibi az ama kontrolsüz başarı istatistiğiydi.

Şahsen Stefan Kuntz'tan "şapkadan tavşan çıkarmasını" bekledik. Alman hoca da Portekiz'in kazanamadığı İrlanda ve Sırbistan maçlarını dikkate alarak hücum anında üçlü, savunmada 5'li defans ve 4-5-1 sistemiyle başladı maça. Düşüncesi akılcıydı. Bir şey deniyordu. Ancak maçtan öncede dile getirdiğimiz üzere hücum anında Berkan'ın en solda, savunma anında da Orkun'un Hakan'la birlikte ortada ne performans sergileyeceği risklerle dolu radikal bir karardı. Berkan kondisyon olarak ayakta kalsa da hiç alışık olmadığı mevkiyi yadırgadı. Heba ettiğimiz ilk yarı Portekiz, Otavio ve Jota'nın attığı gollerle istediğini alırken bizim iki şutumuz ve maç stratejimiz gösterdi ki topu tutmakta ve oyunu öne taşımakta zorlandık. Portekiz tempoyu düşürdüğü anlarda formda Enes'in Kerem'in yerine oyuna girip Burak'ın sola kayması sonuçta verdi. 85'te Enes'in VAR'dan gelen adaletle kazandırdığı penaltıyla umutlandık. Ancak olmadı ve kaptan penaltıyı kaçırdı. Şapkadan son final maçına bilet çıkmadı. Attığından çok fazlasını kaçıran Portekiz'e hayırlı olsun.