FATİH DOĞAN

Beşiktaş nitelikli pozisyon üretemiyor. Haftalardır beklenen katkıyı vermeyen Alex Teixeira'nın yokluğuna rağmen orta sahadaki tıkanıklık çözülemedi. Maçtan önce Can'ın yokluğunda Atiba'nın, Alex'in yerine de Larin'in oynamasının daha isabetli olacağı görüşünü paylaşmıştım. Güven oyunda kaldığı süre içinde gayretli olsa da 11'deki iki değişiklik takıma bir değer katmadı. Ancak daha önemlisi sistemsel sıkıntılar var. 3-4-3 Beşiktaş orta sahasını güçsüz bırakıyor. Dörtlü oynarken Rosier ve Rıdvan'ın sürekli ileri çıkması nedeniyle Beşiktaş orta sahada hep bir fazla oynuyordu. Fakat 3 stoperli defans bu desteği veremiyor. Pjanic de Josef'i yalnız bıraktı. Hajradinovic'in karşısında Atiba'yla Beşiktaş daha güçlü olabilirdi. Kasımpaşa yüksek top kontrolü, ev sahibinin defansif zafiyetlerini de değerlendiren akıllı oyunuyla planını başarıyla işletti. Özellikle Ben Ouannes'in bindirmeleri, Muleka'nın derinlemesine koşularıyla Kasımpaşa net pozisyonlar bulup net goller attı. Devre arası gelip 10 golü aşan Muleka üzerinden eleştiri devşirmeyeceğim. Çünkü fotoğraf ortada... Beşiktaş'ın 62'de 4'lü savunmaya dönmesi defansta kademe sorunu yaşayan bir takım için zorunluydu. İsmael bu defansla oynamak zorunda kaldığı müddetçe bu ihtimali değerledirmeli. Larin'in girişi geç, Emirhan ve Umut takviyesi de havada kaldı. Beşiktaş'ın vasat oyunu sonuca yansıdı. Üç gol Beşiktaş'a aynada kendini görme fırsatı verdi!