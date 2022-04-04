FATİH DOĞAN

Valerien İsmael yeni sistemiyle, şampiyonluğa yürüyen lider Trabzonspor karşısında önemli başlangıç sınavı verdi. 1-Sahada daha agresif ve temaslı oynayan bir Beşiktaş vardı. 2-Yeni oyun sistemi 3-4-3 ile önde basarak 2 hatta 3. bölgede rakibe oyun kurdurmamayı önemli ölçüde başardı. 3- Yeni sistem kanatları öncelediği için Rıdvan ile Rosier'in kalitesi oyuna yansıdı ve müthiş enerjileriyle siyah-beyazlı takımın en önemli silahları oldu. Beşiktaş adına birnevi sezonun özeti gibiydi. Kendi evinde Trabzonspor'un bu sezon bu kadar zorlandığını düşünmüyorum. Neydi sezonun özeti; rakibe göre iyi oynayan, daha çok ceza alanına ve pozisyona giren Beşiktaş yine kazanamadı. 1- Batshuayi yine atamadı, bu sefer penaltıyı. 2- Hakemler sarı, kırmızı ve VAR müdahalelerinde Beşiktaş aleyhine yine hissedilir bir takdir hakkı kullanımı yaptı. İlk yarı verilemeyen kartları, VAR'da değerlendirmeye bile layık görmeyen Batshuayi-Puchacz pozisyonunu geçtim, Larin'in kırmızı kartında Siopis'in sarısına takıldım! Larin'in kırmızısı doğru karar ancak 5 metre formadan çeken Siopis'in, daha önce Alex'i atağa kalkarken arkadan çekip indirdiği pozisyon net sarı kartlıktı. Zorbay Küçük ilkini vermediği için Siopis'i oyunda tuttu ki sahanın en temaslı, en iyi oynayan oyuncusuydu. Puchacz-Batshuayi penaltı pozisyonu öncesinde, Batshuayi'nin çıkış pozisyonunda faul yapmış olabilir mi? Olabilir! Ama VAR çağırmadığı için onu da görme fırsatımız olmadı! Nwakaeme'nin yerine giren Cornelius'un attığı golde Ersin çıkarak doğru tercih yapmadı. Her iki takım da yüksek tempo ve heyecanlı oyun nedeniyle alkışı hak etti. Batshuai penaltıyı atsa 3 puanla dönmesi çok yakındı.