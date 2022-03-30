FATİH DOĞAN

Son Avrupa Şampiyonu ancak bir o kadar da ağır yaralı İtalya'yı özel maç bile olsa yenme romantizmine kapılmadık desem yalan olur! K.Makedonya, İtalya'yı Dünya Kupası'na katılmaktan etmiş, ülke topyekûn travmalı, Donnarumma dışında 10 oyuncusu psikolojik sakat ve kadroda yok. Üstüne üstlük Rıdvan'ın solda, Dorukhan'ın ortada, Mert Müldür'ün ise sağda başlamasıyla dinamizm kazanan A Millilerin, Cengiz'le bulduğu erken gol özel maç da olsa İtalya'yı ilk kez yenme istatistiğine dönüşeceği inancımızı iyice köpürtmüştü. Ancak bireysel hataların bu kadar olacağı ve kalemize gol olarak döneceğini hesap edemedik! Yediğimiz ilk golde Hakan'ın pozisyon hatası vardı. Serbest vuruşta pozisyonun içindeydi ancak kendini ve kafasını geriye çekince Cristante affetmedi. İkinci golde Altay, en basit futbol kuralına dikkat etmedi. Topu oyuna sokarken kaptırılan top Raspadori'nin ayağından gole dönüştü. Yediğimiz üçüncü golde Mert Müldür ceza sahası içinde topu garip şekilde rakibe bırakınca yanlış müdahale yine Raspadori'nin ayağından gole dönüştü. Salih, Serdar, ve Berkan hamleleri oyunu canlandırsa da önde biraz baskı İtalya'nın ne kadar kırılgan olduğunu gösterse de hataları telafi etmeye yetmedi. Sonuçtan bağımsız Serdar, Rıdvan ve Dorukhan bu takımda 11'de başlar. Bu kadar iyi niyet ve mücadele boşa gitti. Bu İtalya'ya adeta moral, bir nevi teselli hediyesi verdik. Aslında onlardan çok bizim işimize daha çok yarardı.