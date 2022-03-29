FATİH DOĞAN

İtalya deyince akıllara ilk olarak Roma'daki EURO 2020'nin açılış maçı düşüyor… Konya'ya gelirken her iki takımın da o günün çok uzağında olduğunu hissediyoruz. Son Avrupa Şampiyonunun, Dünya Kupası finallerine gidememesinin yankıları dünyada da ses getirmiş durumda. İsviçrelilerin, Google'da 'İtaly World Cup Qatar 2022' araması yaptığı pankartı tribünde açması bunun en güzel örneği. Pek de haksız sayılmazlar… Makedonya yenilgisi sonrası İtalya'da motivasyon sorunu yaşayan Jorginho, Immobile, İnsigne, Veratti kadrodan çıkarıldı. Yetmedi Luiz Felipe, Florenzi, Politano ve Berardi sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Bu görüntü bile İtalya'nın içinde bulunduğu depresyonun şiddetini gösteriyor. İtalya'yı yenerek hem onlara karşı ilk galibiyetimizi yaşamak hem de açılış maçının rövanşını almak için iyi bir fırsat. Takımdaki birlik ruhu ve Ahmet Çalık'ın ailesine yapılan taziye ziyareti dünün en anlamlı hareketiydi. Konya'ya bahar gelmiş. Havanın sıcaklığı kadar Konyalıların güler yüzü de insanın içini ısıtıyor. Bütün taraftar grupları daha önceki milli maçlardaki coşkuyu tekrarlamak için sabırsızlanıyor. Bamya çorbalarımızı içtik, etli ekmeklerimizi yedik, Hz. Mevlana'nın manevi ikliminden nasibimizi aldık. Beklentimiz Ay-Yıldızlıların da İtalya karşısında ilk kez galibiyet sevinci yaşaması.