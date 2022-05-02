FATİH DOĞAN

N'Koudou 72'de oyuna girdi. Kayseri deplasmanında maçın seyrini değiştirdi. Yıldız dokunuşu yaptı. N'Koudou çok hızlı ve yetenekli, oyun tarzı olarak da Süper Lig'e özellikle deplasman maçlarında uygun bir isim. Atiba'nın uzun pasında hızıyla kaptanını golle onurlandırdı. Kendi hazırladığı penaltıyı kendi gole çevirmesi başka bir seviyede olduğunu hatırlattı. Ancak büyük bir sorunu var; istikrar... Ya sakat, ya sakatlık sonrası tedavide... Evlat olsa fırça yer. Mesela bu sezon ligde sadece 4'ü ilk 11 toplam 13 maçta süre aldı. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bu adam niye bu kadar sakatlanıyor, alırken de bu hali kronik miydi araştırmak lazım... Valerien İsmael'in oyuncu değişiklikleri sonuca tesir etti ancak oyun kalitesiyle ters orantı var. Örneğin Ghezzal, Alex değişikliği çok su götürür... Kayserispor bu mücadeleyle yenilgiyi hak edecek bir performans sergilemedi. Kayserispor maça iyi mücadele ve iyi oyunla başladı. Atiba ve Emirhan'a karşı orta sahayı kontrol altına aldı. Top kontrolü Kayseri'deydi. Beşiktaş ilk 45 dakika oyun anlamında savruldu. Bir stratejisi yok hissi verdiği dakikalardı.

Sonuca bakınca Kayseri emeğinin, alınterinin karşılığını alamayan işçi gibi. Kayseri'nin sezonda bu şekilde kaybettiği 5-6 maç sayarım. Beşiktaş karşısında oyun olarak ayakta kalsalar da N'Koudou şanssızlığı ile karşılaştılar. Uğur kurban oldu. Lakin hak ettikleri yerin çok aşağısındalar. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp Avrupa'ya gitmek Kayserispor'un en büyük motivasyonu.