FATİH DOĞAN

Beşiktaş Kayserispor maçıyla sezonu evinde açtı. Tribünleri tıklım dolduran coşkulu taraftarları görünce siyahbeyazlı takımın kendi evinde büyük baskı oluşturacağını düşünenler yanıldı.

Bu görüntünün birazını sezon başı yorgunluğuyla ilişkilendirebilirim. Ancak fotoğrafın bütününü görebilmek için takım organizasyonundaki eksikleri iyi görmek gerek. Geri dörtlüyü oluşturan Rosier- Necip-Saiss-Masuaku'dan başlayalım. Rosier ile Saiss'i hem savunmada hem de ön bölümde daha istekli ve katkı verirken gördüm. Yeni transfer Masuaku istenilen performansın çok gerisindeydi. "Yorgunluk uyumsuzluk, ilk maç ürkekliği" her türlü mazereti anlayabilirim. Ama daha önceki 6 yıllık asist ve gol istatistiklerini hatırlayınca hücumda Rosier, giden Rıdvan efekti oluşturacağını sanmıyorum. Umarım yanılırım.

Kartal Kayra, Salih ve Gedson'un orta saha gayretine rağmen Beşiktaş'ın Josef'siz önde baskı kurup rakibi hataya zorlaması sıkıntılı gözüküyor. Ghezzal orta sahanın en istekli ve etkili isimlerinden biriydi. Eskiden Ghezzal'ın kullandığı yerlerden duran topları ters ayaklı Salih'in kullanması İsmael'in tercihi mi merak ediyorum

67'de günün başarılı isimlerinden Ali Karimi'nin kırmızı kart görmesinden ve N'Koudou'nun girmesinden sonra Beşiktaş oyun üstünlüğünü eline aldı. Cenk'in 76'da oyuna girerken hali maç başından bu yana Beşiktaş'ın en hırslı görüntüsüydü. Cenk'in Weghorst-Saiss destekli golü ofsayt diye iptal olmasa oyun çözülebilirdi. 90'da ikinci sarıdan bir nevi hırsından kırmızı gören Cenk'i tribünlerin alkışlaması taraftarın beklentisini anlamak açısından önemli bir kareydi. Özetle; Beşiktaş son dakikada Ghezzal ile galibiyete ulaşsa da 3 iyi takviyeye ve zamana ihtiyacı var.