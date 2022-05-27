FATİH DOĞAN

Atatürk Olimpiyat Stadı'na girerken 2005'te tribünden izlediğim Liverpool-Milan arasında oynanan muhteşem Şampiyonlar Ligi finali aklıma geldi. Dün akşam ilk hissettiğim; Anadolu finalinde komşu iki şehrin huzurunun bozulmaması, kardeşliğin kazanmasıydı. Berna Gözbaşı ve Mecnun Otyakmaz başkanların maç önü mesajları kadar taraftarın ilgisi de yerindeydi. Finale F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u eleyerek gelmiş olmanın Kayserispor'u mutlak favori yapmayacağını Sivas hem mücadelesiyle hem de etkili oyunuyla gösterdi. Ramazan'la 1-0 öne geçmesine rağmen Sivas, kanat bindirmeleriyle oyunda etkili odu. Normal sürede beraberliği, ilk uzatmanın başında da öne geçmeyi başardı. 2-1'den sonra 100'de Hikmet Karaman; İlhan Parlak, Abdulkadir ve Cardoso'yu aynı anda oyuna alarak hamlesini yaptı. Temposu düşen orta sahayı toparlayıp golcüsü İlhan Parlak'ın kafasından beraberlik golünü buldu. Ancak Sivas bu gole karşılık verdi. Golü de 111'de oyuna giren Konate'nin atması, Çalımbay'ın yaptığı karşı hamlenin göstergesiydi. Mücadelesiyle, golleri ve dönüşleriyle final gibi final oldu. Her iki takım da alkış alırken Yiğidolar kupayı eve götürmeyi hak etti.