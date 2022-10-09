FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın yeni stoperi Tayyip Talha iki haftadır hem takımının hem de sahanın en iyi performansını sergiliyor. Yerinde müdahaleler, iyi kademe ve oyun coşkusu yetmiyormuş gibi Fenerbahçe maçından sonra Giresun deplasmanında da penaltı yaptırmaya, gol atmaya da soyundu. Tayyip Talha'nın alkışlanacak performansı olmasa Fenerbahçe maçı berabere bitmeyebilir, Giresun maçı kazanılamayabilirdi.

Saiss'in sakatlanmasıyla omuzlarıma binen yükü de başarıyla kaldırdı Tayyip Talha! İptal edilerek penaltıya çevrilen ilk golündeki hakem kararı doğruydu. 20. dakikada Weghorst'un atamadığı Onurcan'ın kurtardığı penaltı atışından sonradan Tayyip Talha, golcü gibi golü aramasa ikinci kez rakip filelere göndermese maç başka bir yere gidebilirdi. Deplasmanda son 3 maçtır sağ açıkta verimsiz Muleka'nın 11'den kesilmesi doğru karardı ancak Cenk'in ve deplasmanda hızıyla çilingir görevi yapacak N'Koudou'nun 11 düşünülmemesi anlaşılır bir karar değildi.

Ne Redmond ile Tayfur ne de Masuaku ve Rosier, Weghorts'u nitelikli besleyecek görüntüde değildi. Kartal uçmak istiyorsa kanatlarını iyi kullanmalı. Özellikle beklerin savunmanın yanında hücuma katkısı sağlamalı. Yoksa kısırdöngü puanları ve güveni tüketir.

Valerien İsmael, Tayyip Talha'yı pamuklara sarsın çünkü iki haftadır oyunla değil onunla ayakta kaldı.