FATİH DOĞAN

Beşiktaş, Kasımpaşa maçına iyi motive olmuş. Etkili bir oyunla da kazandı. Ama madalyonun iki yüzü var. Bir yüzünde görünen şu… Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte dokunuşlarının gün geçtikçe hissedildiğinin altını çizelim. Kasımpaşa maçında galibiyetin kapısını attığı gole aralayan Cenk Tosun ile kritik kurtarışlar yapan Mert Günok'un bireysel performans artışında direkt Güneş'in imzası var. Gedson başta olmak üzere orta saha oyuncularının kimlik ve değer kazanmasında yeni oyun siteminin etkisi büyük. Topun ve oyunun hakimiyetini alarak oynama noktasında gözle görülür bir toparlanma var. Beşiktaş yeniden büyük takım ve güçlü oyun reflekslerini yakalama yolunda adımlar atıyor. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. O da gerçekliğin diğer parçası. Bir de o yöne bakmak lazım. Kasımpaşa Mert Günok'u aşamasa da Beşiktaş'taki bazı bölgelerde ve oyunculardaki kalite sorununun yeniden altını çizdi. Beşiktaş iyi oynamaya ve kazanmaya başlamışken yeniden hatırlatıyorum; Şenol Güneş hocam, elinde sihirli değnek yoksa bu kadronun sana rağmen rakiplerinin önüne geçerek şampiyonluğa ulaşması mümkün gözükmüyor. Şampiyonluk için bu takıma en az 4, golden sonra 'bye bye' diyen Weghorst da giderse, 5 sağlam takviye şart gözüküyor. Bu savunma hattı ile şampiyonluk bence hayal. Dünkü savunma dörtlüsünü üzerine şampiyonluk inşa edilemez. Bu gerçeklerin altını çizmez ve yönetimi biraz daha teşvik etmezseniz hayal ettiğiniz ve hayal edilen Beşiktaş'a hasret kalınır!