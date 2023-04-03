FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve spor yazarı rahmetli Vedat Okyar, "Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaşması için rakipleri yenmek yetmez, hakemi de yeneceksin!" dediğinde yarım asra yaklaşan yaşanmışlığın süzgecinden geçen kelimeleri sözcüklere dökmüştü.

Halil Umut Meler ve VAR'da Alper Ulusoy'un dün Kadıköy'deki yönetimini görünce aklıma Sezen Aksu'nun "Keskin Bıçak" şarkısının söz yazarı Vedat Abimizin sözleri geldi. Yüksek kalitede değil ama dengeli başlayan oyunda ilk yarıda abartılı sarı kartlarla siyah-beyazlı takımı yıpratan Halil Umut Meler, önce Mert Hakan sonra Arda'nın kendini yere atan aldatmacalarına çanak tuttu. Ne penaltı öncesinde faul vardı ne de Arda'nın pozisyonunda penaltı. Ancak hakem Meler inanmayı tercih etti! VAR'da Alper Ulusoy'la nasıl bir diyalog yaşadılarsa monitöre bile gitmedi. VAR açıklanırsa orada "PENALTIMSI" çıkabilir.

Derbinin bir değil, birden fazla kırılma anı vardı. Bunlardan biri de Welinton'un kırmızı kart gördüğü penaltı pozisyonda Valencia'nın penaltıyı kaçırması. Karşılıklı kaçırılan golleri saymıyorum. Ama Şenol Güneş'in Redmond ve Maxim'i oyuna sokup Amir ve Ghezzal'ı çıkarması 10 kişi kalan Beşiktaş'ın orta sahasını güçlendirdi. 11'de başlamasını beklediğimiz Redmond öyle bir sahne aldı ki Kaptan Cenk ile birlikte Kadıköy'de muhteşem bir dönüşe ve zafere imza attı. Cenk'in 2, Redmond'un ve Aboubakar'ın Avrupai golleri Beşiktaş'a 2. Kadıköy zaferini yaşattı. Beşiktaş, 2004- 05 sezonunda Rıza Çalımbay yönetiminde Cordoba'nın kırmızı görüp Pancu'nun kaleye geçtiği 4-3'lü tarihi maçı hatırlattı. Geride istifa sesleri bırakarak, Kadıköy'de ağır acılar bırakılarak…