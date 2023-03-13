FATİH DOĞAN

Beşiktaş, Belçika'dan yorgun dönen ve bu yüzden de ilk 11'inde değişiklikler yapmak durumunda kalan Başakşehir'i boş geçmeyerek çok kritik bir üç puan kazandı. Alınan net galibiyette ve düşük tempoda oynanan oyunda 35. dakikada Adnan Januzaj'ın kırmızı kart görmesinin etkisi var.

Siyah-beyazlı takımın ilk yarıda önde çoğalmakta sorun yaşadığını, Aboubakar'ın, açılış golünü atmasına rağmen ilk yarıda ileride yalnız kaldığını söyleyebiliriz. Bunun nedeni Beşiktaş orta sahasının ritimsiz ve temposuzluğu. Zaman zaman bireysel zaman zaman takım olarak organize ataklar geliştirseler de güçlü bir performanstan uzaktılar.

Sezon başından bu yana akan oyunda hücuma yeterli katkısı yok diye eleştirdiğimiz Masuaku bir asist, bir golle dün beklediğimiz performanstan enstantaneler sundu. Umarım bu "11'de 25 kez çıkarsa opsiyonlu sözleşme uzar" performansı değildir! Ardından Redmond ve Cenk'le kaçan net gollerden sonra Başakşehir'de Emre Belözoğlu orta sahaya müdahele etme ihtiyacı duydu. 58'de Alexic'in yerine Mahmut hamlesi yerindeydi. İlk yarı sakatlanan Tayyip Talha'nın yerine giren Saiss ile Colley'yi birlikte sağlıklı test etmek için rakibin 11 kişilik performansını izlemek gerekebilir. Ağır kalma ihtimalleri oluşabilir.

Redmond'un birkaç haftadır kaçırdığı goller, oyuncunun değerine gölge düşürüyor. Mücadele ruhuna kalite ve gol katmazsa o da Dele Alli gibi gidecekler listesine adını yazdırır. Her şeye rağmen bu galibiyet ve üç puan ortaya konan oyundan çok değerli.