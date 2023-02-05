FATİH DOĞAN

Maçın yıldızı Yiğidolar'ın yeni transferi İspanyol Samuel Saiz'di. 32 yaşındaki ofansif orta saha maçta basılmadık yer bırakmadı. Yine ara transfer Caisedo'nun asistiyle İspanyol futbolcu attığı golün yanı sıra yaptığı denemeler, boş koşular, oluşturduğu atak organizasyonlarıyla takımını adeta sırtladı. 3-4 önemli oyuncusundan yoksun çıktığı bir maçta yeni transferinin yıllardır oynuyormuş gibi inisiyatif alması Sivasspor'un şansıydı. Zamanında ve nokta atışı yapılan transferlerin yeni bir örneğini daha gördük. Bu konuda Beşiktaş'ın aynı şansa sahip olmadığını söylemek gerek. Gedson, Josef ve Salih'in yokluğunda ilk kez forma giyen ve 11'de başlayan Amir Hadziahmetovic ise fırsatı kullanamadı.

Orta sahada mücadele eden ama maçı yönlendirecek ve kazanacak kaliteden ve üretkenlikten uzak Beşiktaş'ın maçı kaybetmesi şaşırtmadı. Şenol Güneş'in, Tayfur'u sağa, Cenk'i öne çekip sistemi 4-4-2'ye döndürmesi de gol getirmedi. Beşiktaş taraftarının maç sonu "transfer eleştirisi" yaptığı tezahüratlarda haklılık payı var. Bu takımın 3-4 mevkiye kaliteli takviye yapma ihtiyacı kesinken ve bu konuda açıklamalar ortadayken transferlerin yapılmaması ya da son haftaya bırakılması büyük bir hata... Beşiktaş yanlış transfer politikasının bedelini ödüyor. Yeni isimlerle mücadeleyi kazanan Sivasspor ve Rıza Çalımbay bence en açık bir şekilde acı gerçeği Beşiktaş yönetiminin yüzüne vurdu.