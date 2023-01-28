FATİH DOĞAN

Futbolseverler iyi mücadele, güzel oyun ve gol kadar hikâyeleri de seviyor. Cenk ve Aboubakar'ın golden sonra havada çarpışarak yaptıkları sevinç, tribünlerde yarım kalmış bir hikâyenin yeniden yazılmaya başlaması etkisi yaptı.

Şenol Güneş, 5 önemli oyuncusu eksik olmasına rağmen evinde ofansif, iddialı bir kadro sahaya sürdü. İleride Aboubakar, sağda Muleka, solda kaptan Cenk ile arkalarında Dele Alli ve Gedson'la önde basan, agresif bir Beşiktaş sahadaydı. Valerien İsmael'in 3-5 dakikalık sürelerle törpülediği Cenk Tosun, yüzüne bakmadığı Mert Günok, son 3 haftasında oynatmadığı Gedson'la Beşiktaş, dün de yükselmeye devam etti.

Kendi kazandırdığı penaltıyı gole çeviren Cenk, Gedson'un pasında attığı muhteşem ikinci golle adeta meydan okudu: Galatasaray'ın İcardi'si varsa, Beşiktaş'ın ve Türk Milli Takımı'nın Cenk Tosun'u var! Değerini anlamayan İsmael ve Kuntz'a selam olsun! "Takım Aboubakar'ı bekliyormuş!" diyeceğim ama aylardır verilen emeklere saygısızlık olur. Aldığı süreye göre en çok asist, gol ve pozisyon üreten Cenk'e, Süper Lig'deki 'en iyi 8 numara performansına sahip' Gedson'a, 1.5 aydır Dele Alli üzerinde psikolojik motivasyon stratejileri üreterek hazırlayan ve golle tanıştıran Şenol Güneş ve ekibinin emeklerine haksızlık olur.

VAR'dan gelen iki uyarıyla hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun Aboubakar'ın golünü ofsayt kartıyla iptali de Alanyaspor lehine verilen penaltının iptali de doğruydu.

Beşiktaş dün sadece Alanya maçını değil seyircinin kalbini ve şampiyonluk tezahüratlarını da kazandı.