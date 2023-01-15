FATİH DOĞAN

11'ler açıklandığında Saiss'i görünce Şenol Güneş'in zaman zaman maç içinde denediği 3'lü savunmayla başlayacağını düşünmüştüm. Ancak Saiss'i ilk 56 dakika geri dörtlünün önünde Josef ve Gedson'un arkasında izledik. Bu maçın ilk sürpriziydi. Ardından Rosier'in geri pasında Mert'in ayağının altından topu kaçırmasıyla Konyaspor'a hediye edilen gol maçın stratejilerini değiştirdi. Beşiktaş orta sahayı tutmasına rağmen kanatlardan atak üretemeyince Muleka ve Cenk'e etkili toplar ulaşmadı. Şenol Güneş'in 56'da Redmond ile Welinton'u çıkarıp N'Koudou ve Tayfur'u kanatlara alması tıkanıklığı çözdü. Saiss'in stopere geçtiğinin altını çizelim. Sol kanadı canlandıran N'Koudou'un Gedson'a onun da Cenk'e çıkardığı asist Premier Lig kalitesindeydi. Konya, kontra ve kanatlardan çizgiye inerek bulduğu net pozisyonları harcayınca Beşiktaş'ın kaptanlarından Josef uzatmalarda altın golünü attı. Golün arkasında N'Koudou ve asistiyle Tayfur'un imzası da vardı. Bu da değişikliklerin zafere direkt etkisini gösterir. Güneş'in sisteminde orta saha oyuncularının yıldızlaşacağını haftalardır söylüyoruz. Lakin oyuna ve sonuca bakarak Saiss'i önde başlatmasını ve kanatları bu kadar güçsüz bırakmasını eleştirilebiliriz, sorgulayabiliriz.