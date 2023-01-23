FATİH DOĞAN

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenişiyle sarsıntıya uğrasa da Süper Lig'de Konyaspor ve Kayserispor gibi iki zorlu deplasmanda kazanarak kritik dönemeci kazasız atlattı. Klişe bir söz vardır. Çok iyi oynamıyorken net kazanabilmek de şampiyon takım refleksidir. Beşiktaş'ın Kayseri'de şansı, Gavranovic ve Thiam'ın eksikliği oldu. Ev sahibi takım topla oynamayan, sahada her türlü mücadeleyi veren ama bir türlü sonlandıramayan takım görüntüsündeydi. Beşiktaş'ın Redmond'la erken golü, Çağdaş Atan hocanın hamle gücünü zorlaştırdı. İlk yarı daha sakin ve dengeli geçerken Kayseri solda Mane'yi kaçırabilse, oyunu 40 metre mesafede daraltarak oynayan Beşiktaş'ın kompakt futbolunu bozabilirdi. Oyun olarak siyah-beyazlı takımın beklentilerin gerisinde kalmasının diğer nedeni, top kontrolünde ve final paslarındaki sıkıntı oldu. Salih, ne zaman ceza alanı çevresine konumlansa skora katkı sağlıyor. Ancak forma istikrarı için topla oyunu ve saha liderliğini öne çıkarmak zorunda. Aboubakar mekân ve takım uyumu sorunu yaşamış olacak ki katkısı yok denecek kadar azdı. Beşiktaş çok iyi oynamasa da golü düşündüğü için, skora oynuyor ve kazanıyor. Sakatların dönmesiyle takım, rakiplerini tedirgin edecek kadar yükseliş ivmesi yakalayabilir. Kayserispor bu sıkıntılarla, tahtası kapalıyken hem oyunuyla hem de mücadele gücüyle ligde güçlü pozisyonunu koruyacak gözüküyor. Tebrikler Çağdaş Atan hoca…