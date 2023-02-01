FATİH DOĞAN

Geçen maç Dolmabahçe'de Alanyaspor galibiyetiyle taraftarın harladığı şampiyonluk ateşi, Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük karşısında rüzgâr yedi! Şenol Güneş'le yakalanan 5 maçlık seri galibiyet takıma ivme kazandırsa da her maç kazanılacak diye bir kural yok. Bazen çok iyi oynamayarak da kazanmayı bilmeniz gerekir. Dün siyah-beyazlı takım böyle bir maç yaşayabilirdi. Önce üst direği yoklayan, sonra golünü atarak takımını 1-0 üstünlüğe taşıyan kaptan Cenk Tosun'la bu fırsat yakalanmıştı. Hava çok soğuk, rüzgâr etkili, pas oyununu çok iyi oynayan rakip güçlüydü. Ancak Beşiktaş öne geçme fırsatını değerlendiremedi çünkü yine klasikleşen basit bir gol yedi. Siyah-beyazlı takım gol atma problemini büyük ölçüde çözse de kolay gol yeme sorununu çözemediği takdirde sıkıntı yaşayacak gözüküyor. Beşiktaş'ta Gedson, Tayfur, Cenk ve kalede Mert dışında kazanmak için çok fazla hırs koyan futbolcu olmadı. Özellikle ikinci yarıda abartılı yan ve geri pas durumu şaşırtıcı derecede dikkat çekti. Beşiktaş orta sahası yorgun ve çok etkisiz gözüktü. Orta sahada topun kontrolünü daha iyi yapan Fatih Karagümrük biraz daha becerikli olsa beraberlikle yetinmez, galibiyete ulaşabilirdi. Aboubakar, Dele Alli, Redmond ileride üretken değildi, Gözler orta sahada Josef'i ya da o ayarda etki yapacak bir orta saha aradı. 45'te Muleka, 70'te N'Koudou hamleleri de sonuç vermedi. Bu beraberlik Beşiktaş adına üst düzey stoper ve sol bek takviyesinin zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlattı.