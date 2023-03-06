FATİH DOĞAN

Şenol Güneş yeni transferlerle birlikte elinde kadro alternatifi oluşunca belki de ilk kez ağırlıklı olarak kendi izlerini taşıyan bir takımla Ankaragücü karşısına çıktı. Masuaku, Redmond, Salih ve Tayyip Talha dışındaki oyuncular, yeni sistemin ve tercihlerinin ürünüydü. Mert, Cenk Tosun son döneminde sistemin kenarına itilen Gedson dahil 11 başlayan oyuncular yeni transferlerle birlikte Güneş'in izlerini taşıyordu. Gitmek isteyip son anda takımda kalan Saiss'in dinlendirilip, Colley'nin sahada olması yeni sezon oyunun kimin üzerine kurulacağının da mesajıydı. İtalya'nın sertliğini üzerine alan Colley ilk maçında geçer not aldı. Oyun aklıyla da Marcelo izleri taşıyordu. Tayyip Talha ile birlikte ilk maçında beklentilerin üzerinde bir uyum sergiledi. Masuaku konusunda fikirlerim aynı. El freni. Takımın temposunu düşürüyor. 4 maç daha 11 oynarsa 2.2 milyon Euro ve 3 yıl sözleşme opsiyonu tarihi hata olur. Ya makul bir anlaşma ya da zoraki kulübe yolu en mantıklı çözüm. Sağda Onur ilk maçında iyi performans sergiledi. Rosier'e formayı almanın kolay olmadığını gösterdi. Ankaragücü kalecisi Gökhan maçın kahramanı oldu. İlk yarı Cenk'in 3 net gol vuruşu başta olmak üzere maç genelinde 6-7 net kurtarışa imza attı. Farkı önledi. Beşiktaş'ın galibiyetten ziyade hırsı, oynadığı oyun ve kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle taraftarın tansiyonu düştü. Pedrinho'nun korner atışı sırasındaki oyalanma şovu az kalsın sakin tribünleri ateşlendiriyordu. Vodafone Park'ta maç başı ve arasında tüm stada yayılmayan yönetim istifa sesleri dışında herhangi bir slogan ve protesto duyulmadı.