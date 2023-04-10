FATİH DOĞAN

Yetenekli bir oyuncunun takıma dokunuşunu ve nasıl fark oluşturduğunu yeniden hatırlamak istiyorsanız Beşiktaş-Giresunspor maçındaki Ghezzal'ın oyununu izleyin. Sakatlıktan yeni dönmesine rağmen öyle dokunuşlar yaptı ki zoru kolay kıldı. Birçok güzel hareket ve bir tane Aboubakar'ın golünde yaptığı ince asist tribünleri aldı, yeni hülyalara götürdü! Nathan Redmond'a bıraktığı top da cabası…

Her zaman büyük takımların büyük yeteneklerle bezenmesi gerektiğinin altını çizdik. Kalite noksanlığı, şampiyonlukların en büyük engellerinden biridir. Beşiktaş; Aboubakar, Ghezzal, formu yükselen Redmond, Salih ve sakatlanmasına rağmen Kaptan Cenk Tosun'uyla yükselmeye devam ediyor.



GÜNEŞ ETKİSİ!

Bu yükseliş salt puan yükselişi değil. Takımın başına geçen Şenol Güneş'le hayallerin ve inancın yükselişi. Kartal bu şekilde kanat çırpmaya ve yükselmeye devam ederse lig yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın farklı bir gerilimin içine gireceği kesin.

Şenol Güneş pek fazla dillendirmese de tavrı ve oynattığı oyun açık açık şunu haykırıyor; kalan maçlarını seriye bağla kazan, gerisini rakipler düşünsün. İşin ilginç yanı, siyah-beyazlı taraftarın duygularına da Şenol Güneş'in ve yeni fikirlerinin kısa sürede sirayet etmiş olması.