FATİH DOĞAN

Beşiktaş, İstanbul'daki 3-1'lik skorun konforuyla oyunu ağırdan aldı. Avrupa'dan Tiran'a gelen taraftarın meşale yakması ve maytap sesleriyle maçın 15 dakika geç başlamasına yol açan gerilim olmasa, müsabakanın tansiyonu daha da düşebilirdi. Bunu yapan taraftarların UEFA'nın hassasiyetinden ziyade rakip taraftarı ve futbolcuları ateşlediği gerçeğini unutmamaları gerekir. Bu tür görüntülerin faydadan çok zararı var.

Oyun ilk 45 dakikada gereğinden fazla sertleşse de Şenol Güneş'in risksiz başlangıç planı tuttu. Gole ihtiyacı olan ev sahibi Tiran risk almaya başlayınca siyah-beyazlı takımın yıldızları sahneye çıkıp galibiyeti getirdi.

İlk ciddi pozisyonun 51'de Salih'in soldan ortasıyla başlayan atakta Aboubakar'ın topu önüne alıp yaptığı vuruşla gelmesi plana dahil gibiydi. Aboubakar solda müsait pozisyonda top bekleyen Muleka'ya çıkarsa gol şansını artırabilirdi ama bence golcünün bu pozisyonlarda kendinden yana tercih yapma hakkı var

Beşiktaş'ın sert savunmayı terkeden Tirana'nın boşluklarıyla fırsatları değerlendirme hamleleri yaptığı anlarda ilk golün, ilk maçında Amartey'den gelmesi unutulmaz, şanslı bir istatistik oldu.

Sakatlanan Necip'in yerine ikinci yarıda giren Amartey'in duran top organizasyonunda arka direkte pozisyon alması çok klas bir başlangıçtı. Hızlı, pozisyon bilgisi iyi, olumlu bir başlangıç izlenimi bıraktı

Masuaku'nun kontrolsüz, hatalı girişi ve gördüğü haklı kırmızı karta rağmen Aboubakar'ın klas golü maçı bitirdi.

Güneş'in takımı dört sakat, transfer eksikleri ve hatta uyumsuzluklarına rağmen iyi bir başlangıç turu hikâyesine imza attı. Güneş, taraftara "Merak etmeyin, panik yapmayın. Ben buradayım" dedi. Özetle Şenol Güneş varsa panik yok, tur var.