FATİH DOĞAN

Türklerin atayurdu Orta Asya, yüzyıllardır anayurdu Anadolu ise üçüncü vatanı da Almanya'dır. Sadece benim değil milyonlarca Türkün ailesi, anası, babası Almanya başta gurbet yollarında ömür tüketti. Artık misafir olmayı bıraktılar. Yurt edindikleri yeni şehirlerinde yaşamın güçlü bir parçası oluyorlar.

EURO 2024 Almanya'da, yani evimizde. Ve dün gece Konya'nın muhteşem taraftar atmosferinde yine yeniden Letonya karşısında aldığımız zaferle, biz de 'Oradayız' dedik. Bundan önce katıldığımız 5 şampiyonadan daha farklı ve daha anlamlı. Teşekkürler Vincenzo Montella, teşekkürler Milli Takım. Bu millet sizi alnınızdan öpecek, Almanya başta Avrupa, sizi bağrına basacak…

Oyun mu dediniz? Ayrıntıların önemi kaldı mı? Topu bize bırakıp kapanan Letonya karşısında iki gol atan Cenk Tosun'la başlayabilirdik. Solda Cenk Özkaçar yerine daha ofansif bir sol bekle başlayabilirdik.

Ancak bunlar teferruat. Rakip çözülene kadar yaşadığımız stres nazar boncuğu olsun. Uğurcan'ın çıkardığı kritik kurtarış, onur vesikası olsun. Vakit kutlama vakti. Kucaklaşma vakti.

EURO 2024'te Almanya'yı şenlendirme, Avrupa'daki Türkleri şahlandırma vakti. İyi oyunu, güzel sonuçlarla, sevgiyi coşkuyla buluşturma, Ay-Yıldızlı bayrakları Avrupa'yla buluşturma vakti.