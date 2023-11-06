FATİH DOĞAN

Antalya-Beşiktaş maçının ilk yarısı… Direkten dönen topu tamamlamak için Salih kafayla hamle yapıyor, o esnada Erdal arkadan kol-omuzla iterek Salih'i bozuyor. Normal bir futbol ülkesinde bu pozisyona penaltı verilir. Hakem kaçırsa bile VAR müdahale eder. Ancak konu Beşiktaş olunca hakemler görevini yapmak yerine "Oyna devam" şıkkını kullanıyor. Hakem ve VAR vermediği penaltının etkisinden midir bilinmez pozisyondan sonra, Necip'in rakibiyle kontrolsüz çarpışmasını son adam olarak değerlendirebilirdi. Değerlendirmedi. "Mağlubiyetin nedeni sadece Beşiktaş'a verilmeyen bu penaltı mı?" diye sorarsanız? "Evet" diyemem… Ama sonucu net etkiledi. Beşiktaş'ın kadro ve oyun olarak da ciddi sıkıntıları var. Malumunuz iki stoper alındı, yük yine Kaptan Necip'in omuzlarında. Gedson'un dönüşü orta sahayı canlandırdı ama tam bir uyum ve güçlü bir oyun yok. Hasta denilen ve 1 haftadır iyileşmeyen Aboubakar'ın yokluğu da önemli eksikti. İlk yarıyı 1-0 kapatıp ikinci yarının başında 2-1 geriye düşmek Beşiktaş takımının oyun gerçekliğinden ne kadar uzaklaştığının göstergesi. Ersin'in hatasıyla yenilen golde de Jehezkel'in diğer golünde de öncelikli hata, savunma hattındaki pozisyon sıkıntılarıydı. Maça sol açıkta başlatılan Chamberlain'in oyunundan ve opsiyonundan verim alınamadı. 60'ta sol açığa Rebic ve Tayfur'un yerine Muleka değişiklikleri oyuna katkı yapsa da sonuca yeterli olmadı. Özetle Beşiktaş olağanüstü bir kongre sürecinde, teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılmasıyla Burak Yılmaz'la devam ettiği olağan olmayan bir süreç yaşıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ise liste ve yeniden adaylık için Metin Keçeli'yle bir araya geldiği haberleri geldi. Beşiktaş'ta çok sorun var ve ateşten bir gömlek haline geldi. O olsun bu olsun demedim, demeyeceğim. Ateşten gömleği giymek isteyen giysin…