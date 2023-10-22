FATİH DOĞAN

Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında dikkat çeken hamlesi, Kerem başta olmak üzere hücum hattının önde topsuz alanda baskı yapıp hataya zorlamasaydı. Rosier'in ilk 15 dakikada 3 net hatası, Amartey ve Colley'in uyumsuz görüntüleri de G.Saray'ın bu planına top taşıdı.

Özellikle Rosier'in ikinci yarıdaki 1-1'e taşıyan goldeki koşusu ve asisti olmasa, bu top kayıplarıyla forma alma şansı kalır mıydı, emin değilim. Bu pozisyonlara geçit vermeyen Mert'in atılması, oyunun dengesini bozdu. MHK, destek el nedir, ne değildir cevabı veremiyor! Burada VAR, normal akış dışında bir bilek hareketi gördü de mi verdi, net değil.

Burak Yılmaz'ın orta sahada Amir'in yanına Tayfur'u, Tete'nin karşısında Bakhtiyor'u koyması takım dinamizmine katkı sağladı. 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş'ın mücadele gücüne, pes etmemesi ve 1-1'i bulup G.Saray'ı birçok zaman diliminde sürklase etmesine saygı duydum. Yılmaz'ın sakatlık sonrası hazır görünmeyen Gedson'u çıkarıp ikinci yarıda Chamberlain'i alması da doğru hamleydi ve sonuç aldı. Hatta Rosier'e sabredip ondan bile verim aldı. Taraftarın beklediği öncelik sahada savaşan bir takım. Dün Beşiktaş kaybetti ama verdiği mücadeleyle alkışı hak etti.