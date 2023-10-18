Satranç oyunu!

Siyah-beyazlı kulüpte Hasan Arat dışında aday çıkmamasının ana nedeni, Başkan Çebi’nin 3 haftadır süreci kilitlemesi. Bir belirsizlik siyaseti uyguluyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, iktidar oyununda satranç oynuyor. Lugano maçı sonrası taraftarın istifa çağrılarının ardından olağanüstü kongre kararı açıklayarak gerilimi rahatlatmıştı. İstifa yerine olağanüstü kongre kararı açıklayarak tahminlerimizi yanıltmadı. Süreci Galatasaray maçı sonrasına bırakarak hem camiaya yeniden aday olmayı düşündüğünün mesajını verdi hem de kaybettiği cepheleri onarmaya çalışıyor. 'Derbiyi kazanırsa aday, kaybederse değil!' keskinliğinde olduğunu düşünmüyorum. Sonuç etkiler ama üçüncü bir ihtimalin var olduğunu görüyorum. Çebi, satranç oynar gibi uzun hamleler yapıyor. Sessizlik üzerine kurulu bir oyun. Son seçiminde 3 gün kalaya kadar yönetim listesini dahi gizlemişti. Şimdi de benzer bir belirsizlik-kilitleme siyaseti uyguluyor.







ALGIYI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA

Başkan Çebi yeniden aday olursa, tabii ki kazanma ihtimali var. 11 yıldır Beşiktaş kongre siyasetinin içinde. Fakat tribün dışında genel kurul ve camia nezdinde de çok kan kaybetti. Güçlü başkan kıyafetiyle yola çıktı, şimdi Beşiktaş'ın haklarını koruyamayan pasif bir başkan elbisesi üzerine oturdu. Bu algıyı değiştirmeden başkan olamaz, olsa da o koltukta uzun süre oturamaz. Hasan Arat dışında aday çıkmamasının ana nedeni, Çebi'nin 3 haftadır süreci kilitlemesi. "Yetki bende, karar defteri bende.." diye pozisyon alarak, kongreyi belirsizliğe iterken etrafını konsolide ediyor. Ama aday olursa bu stratejisi G.Saray maçı sonrası aleyhine öfke patlamasına dönüşebilir. Karar defterine kongre kararı yazıldı mı, bilen yok! 26 Kasım mı, 3 Aralık mı? Hatta konuşulan 12 Aralık Salı mı? Adaylık düşünen, kafa yoran isimlerin bu sisli havada işaret fişeği yakması da ne kadar beklenebilir.



HASAN ARAT KİMSEYİ BEKLEMEDİ

İsmi geçenlerin neredeyse tamamıyla konuştum. Kimseyi beklemeden yola çıkan kişi Hasan Arat. Bu yüzden özellikle taraftar nezdinde saygınlık kazanıyor. Çebi yönetiminden uzaklaşan her Beşiktaşlı, çözüm için en müsait adaya yönelebilir. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ü bekleyenler, Serdal Adalı, hatta Emre Kocadağ'ın çıkmasını bekleyenler, sorulara cevap verilemediği, yıpratıcı bir belirsiz süreci geride bıraktılar.



ÖNEMLİ NOT

Beşiktaş için kaygı verici olan şu; koskoca camia, seçimi adayların çıkma ihtimaline kilitlemiş duruyor. Beşiktaş için hangi projelerin üretileceği, bu projeleri hangi yönetimlerin veya kadroların gerçekleştireceği sorgulanmıyor. Beşiktaş, kan ve zaman kaybederken, camianın sorması gereken soru, "Beşiktaş için ne yapacaksınız?" olmalı. Gerisi lafügüzaf!