FATİH DOĞAN

Almanya'yı yendiğimiz özel maçın seremonisinde muhteşem bir "O AN" vardı. Oyuncularımızın eşofmanlarını çıkarıp önlerinde üşüyen minik Alman çocukları ısıttığı görüntüsü, son dönemde gördüğüm en güzel hareketlerden biriydi. EURO 2024'te Almanya'dayız. Son iki maçtaki esintiler gösterdi ki hem saha içinde hem saha dışında ev sahibi rolünde olacağız. Dün gece Galler'le deplasmanda berabere kalarak grup lideri olarak gitmek sevincimizi daha da katladı. 7. dakikada Williams'ın sol bekten gelip yaptığı bindirme ve attığı gol, Ferdi'yi anımsattı. İlk yarı boyunca çok koştuk, önde sık sık baskı yaptık. Zaman zaman rakibin oyununu da bozduk ama şampiyonaya gitme arzularının önüne geçemedik. İlk yarı gereğinden fazla uzun pas yapmasak, orta sahayı oyuna dahil etsek daha etkili oynayabilirdik. Montella, Robert-Cenk eşleşmesinden memnun kalmamış olacak ki ikinci yarı Zeki'yi oyuna alıp, Ferdi'yi sağdan sol beke kaydırdı. Yusuf Yazıcı ve Kenan hamleleri de sonuca etki etti. Biri penaltıyı aldı, diğeri attı. D Grubu'nu bu beraberlikle lider bitiren Türkiye, dosta ve düşmana "Türkiye'nin ayak seslerini" gösterdi. Montella ve Bizim Çocuklar, tarihinde ilk kez grup lideri olarak çıktıkları EURO 2024 finallerinde, Almanya'da bize çok şey vadediyor.