FATİH DOĞAN

Rıza Çalımbay'ın futbolcuyken en önemli iki özelliği çok çalışması ve asla pes etmemesiydi… Bu karakterini teknik adamlığına yansıttığını uzun yıllar boyunca da gördük.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de sancılı bir dönem yaşayan Samsun karşısında çok hakim olduğunu ya da çok üstün bir oyun oynadığını söyleyemem. İki şey dikkatimi çekti. Oyun disiplini açısından ciddi bir gelişme var. Takım zihinsel olarak çok fazla savrulmuyor. Galibiyet bu disiplin sayesinde geldi. Chamberlain'in oyuna katkısını olumlu buldum. Ama Gedson ile uyumsuzluğunu anlamış değilim. Amir Hadziahmetovic'in gayretine saygı duymakla birlikte, sık sık pozisyon hatları yapması takım futbolu açısından düşündürücü. Aboubakar'ın ikinci yarıda oyuna girmesi önemli bir adım ama eski ritminden uzak. Belli ki zamana ihtiyacı var.

İkinci yarıda Beşiktaş'ın, rakibin direncini kıramayıp galibiyet golünün geciktiği dakikalarda gereksiz panik yapmadığını ama kontrollü bir şekilde az az ileride baskıyı artırdığını söyleyebilirim. Gedson'un vuruşunda Omar Colley'ye altıpasın içinde çarpan top galibiyet golünü getirdi. Burada değerli olan Colley'in gol için rakip ceza alanı içinde olmasıydı.

Maçın son bölümünde önce Beşiktaş adına Aboubakar'ın, Samsun adına da Ercan'ın golle sonuçlanmayan pozisyonları çok kritikti

Bazen oyun değil ama sonuç mutlu eder. Böyle bir dönemde oyunun kısmen ama sonucun tamamen Rıza Hoca'yı mutlu edeceğini düşünüyorum.